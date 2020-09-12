Homem usa filho como escudo para tentar evitar prisão em Cariacica

Droga apreendida no bairro Castelo Branco, em Cariacica Crédito: Divulgação/ PMES

Um homem de 32 anos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foi detido depois de usar o filho de 1 ano e tentar tirar a arma de um policial para evitar a prisão dele. O caso aconteceu no bairro Castelo Branco, em Cariacica , nesta sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava fazendo patrulhamento no bairro quando recebeu a informação de que duas casas estavam sendo usadas pelo tráfico de drogas.

Quando os policiais se aproximaram de uma das casas, o suspeito que estava no portão entrou, pegou o filho de 1 ano e usou como escudo para tentar evitar a prisão.

Ao perceber que a abordagem aconteceria de qualquer forma, o homem ainda tentou desarmar um policial ainda com o filho no colo. Na casa do suspeito foram encontrados dinheiro, droga e material para embalo.

Na outra casa, os policiais encontraram mais drogas. Uma mulher de 33 anos foi levada para a delegacia. Para a polícia, ela informou que era obrigada por traficantes a esconder os entorpecentes no local.

Ao todo, foram apreendidas mais de 300 buchas de maconha; 87 pedras de crack; balanças de precisão; celular; dinheiro e material para embalo da droga.

Os dois suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional do município. A criança foi entregue para a avó.