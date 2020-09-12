'Parem de nos matar', diz liderança em protesto contra feminicídio

"Parem de nos matar. Quando se mata uma mulher, se destrói uma família inteira", declarou Jeovania para a TV Gazeta, durante a manifestação.

Kerci havia se tornado voluntária do Guerreiras da Paz justamente por causa das agressões que sofria. "Por várias vezes, ela saía de casa para fugir desse covarde. Ela estava separada dele. Ele não aceitou a independência dela, ela sair e viver a vida dela porque toda mulher tem o direito de ser feliz e viver a vida dela", ressaltou Jeovania.