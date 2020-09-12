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Na Grande São Pedro

Família e amigos protestam após jovem ser estrangulada em Vitória

O corpo de Kerci Cardoso, de 23 anos, foi encontrado dentro de casa. Peritos afirmam que ela foi enforcada com fio de energia

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 12:27
Corpo foi encontrado na região da Grande São Pedro
Kercilaine de Araújo Cardoso foi encontrada morta em casa Crédito: Reprodução
Familiares de Kercilaine Araújo Cardoso, de 23 anos, encontrada morta em casa na região do bairro São Pedro, em Vitória, afirmam que a jovem foi morta pelo ex-marido, de quem havia se separado há menos de um mês. Diante da violência, amigos e parentes fizeram um protesto na manhã deste sábado (12) pedindo justiça.
Em entrevista para a TV Gazeta, parentes relataram que Kerci, como era mais conhecida, teria sido estrangulada pelo ex marido, que fugiu logo depois do crime. Peritos afirmam que ela foi enforcada com fio de energia. O rosto da vítima estava coberto por um travesseiro.  Quem encontrou o corpo da jovem foi a mãe de Kerci.
Mãe de um menino de seis anos, a jovem era integrante do projeto social Guerreiras da Paz, que ajuda mulheres vítimas da violência na região de São Pedro. E ela passou a ser voluntária justamente por causa das agressões que sofria.
"Ela trabalhava todo dia, saía de manhã cedo. Estava feliz fazendo as máscaras dela. Ela falou que não ia mais voltar para ele, não queria mais, trouxe todas as coisas dela e falou que não queria mais ficar com ele", afirmou Monielen Cardoso, irmã da vítima.

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Na manhã deste sábado (12), parentes e amigos de Kerci fizeram uma manifestação pedindo justiça. Eles fecharam a avenida Serafim Derenzi, na altura do bairro São Pedro, para protestar contra a morte da jovem que fazia máscaras para vender numa barraca em frente ao local do protesto. 
A Polícia Militar acompanhou o protesto, que durou duas horas. Enquanto os manifestantes ocupavam a avenida, a avó de Kerci acompanhava tudo da janela de casa. Ela, a mãe e o pai de Kerci não tiveram condições emocionais para participar da manifestação.
Monielen Cardoso chora durante protesto pela morte da irmã Kerci Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Os manifestantes lembraram outras mulheres vítimas de feminicidio na região de São Pedro, como  Carolina de Souza Silva, que tinha só 17 anos e foi assassinada pelo namorado com golpes de uma serra de pedreiro no pescoço.
O caso de Kerci segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Segundo a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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