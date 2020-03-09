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Crime no RJ

Preso no ES acusado de feminicídio que obrigava mulher a comer fezes

Crime ocorreu no Rio de Janeiro, mas suspeito estava foragido e tinha sido visto no Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira (09), Gutemberg Xavier Alves foi preso em Domingos Martins

Publicado em 09 de Março de 2020 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 13:29
Gutemberg está foragido desde novembro de 2019; Francine foi morta em Miracema, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Rio de Janeiro
A Polícia Civil conseguiu localizar e prender na manhã desta segunda-feira (9) em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, Gutemberg Xavier Alves, de 42 anos, que estava sendo procurado. Ele é acusado de esquartejar e colocar fogo na companheira em Miracema, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado. De acordo com informações da polícia, Gutemberg estava morando com uma jovem na cidade no interior do Estado e teria chegado ao Espírito Santo há uma semana.
Segundo com o delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Domingos Martins, o homem foi localizado após denúncia anônima. Ele utilizava um nome falso e chegou ao Estado pedindo caronas, vindo de Miracema, no Rio, onde residia e cometeu o crime. O delegado informou que a motivação dada por Gutemberg ter assassinado, esquartejado e ateado fogo no corpo de Franciane Moizes Pedro teria sido porque a vítima alegava ter vídeos que o incriminavam por outros crimes.
Polícia Civil informou que, após esquartejar Franciene e atear fogo na vítima, Gutemberg teria enterrado as partes do corpo no quintal da casa dele. No entanto, após perceber a repercussão que o desaparecimento da mulher teve na imprensa, o acusado desenterrou o corpo com a ajuda de um adolescente que possui transtornos psiquiátricos.

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Uma câmera de segurança flagrou os dois colocando várias sacolas plásticas dentro de um carro, e foi nesse momento que a polícia identificou o jovem. Dias depois do ocorrido, a polícia encontrou ossadas enterradas em uma área rural, na divisa da cidade de Palma, em Minas Gerais, e Miracema, e ficou confirmado que o corpo era de Franciene. Como além de esquartejada, a vítima teve o corpo incendiado, a polícia informou que não foi possível saber como ela morreu.
Relatos colhidos pela polícia indicam que Gutemberg, que é soropositivo, se filmava fazendo sexo com outras mulheres e obrigava Franciane a assistir. Antes de morrer, a mulher teria contado aos amigos que foi até obrigada a comer fezes e viveu sob constantes ameaças. A vítima também tinha contado para parentes que o homem chegou a obrigá-la a fazer uma tatuagem, escrito: "Gutemberg, eu te amo".

OUTRO CRIME

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o acusado era procurado por outros crimes, dentre eles, estupro. Portanto, ele pode também ser indiciado por tentativa de homicídio, já que era soropositivo e teria conscientemente transmitido o vírus para as mulheres com as quais teve relações sexuais.
Gutemberg Xavier Alves foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), e será levado a um presídio no Rio de Janeiro pela Polícia Civil (RJ). Não há previsão, porém, de quando a transferência será efetuada.

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