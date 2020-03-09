Preso no ES acusado de feminicídio que obrigava mulher a comer fezes

Gutemberg está foragido desde novembro de 2019; Francine foi morta em Miracema, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Rio de Janeiro

Segundo com o delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Domingos Martins, o homem foi localizado após denúncia anônima. Ele utilizava um nome falso e chegou ao Estado pedindo caronas, vindo de Miracema, no Rio, onde residia e cometeu o crime. O delegado informou que a motivação dada por Gutemberg ter assassinado, esquartejado e ateado fogo no corpo de Franciane Moizes Pedro teria sido porque a vítima alegava ter vídeos que o incriminavam por outros crimes.

Polícia Civil informou que, após esquartejar Franciene e atear fogo na vítima, Gutemberg teria enterrado as partes do corpo no quintal da casa dele. No entanto, após perceber a repercussão que o desaparecimento da mulher teve na imprensa, o acusado desenterrou o corpo com a ajuda de um adolescente que possui transtornos psiquiátricos.

Uma câmera de segurança flagrou os dois colocando várias sacolas plásticas dentro de um carro, e foi nesse momento que a polícia identificou o jovem. Dias depois do ocorrido, a polícia encontrou ossadas enterradas em uma área rural, na divisa da cidade de Palma, em Minas Gerais, e Miracema, e ficou confirmado que o corpo era de Franciene. Como além de esquartejada, a vítima teve o corpo incendiado, a polícia informou que não foi possível saber como ela morreu.

Relatos colhidos pela polícia indicam que Gutemberg, que é soropositivo, se filmava fazendo sexo com outras mulheres e obrigava Franciane a assistir. Antes de morrer, a mulher teria contado aos amigos que foi até obrigada a comer fezes e viveu sob constantes ameaças. A vítima também tinha contado para parentes que o homem chegou a obrigá-la a fazer uma tatuagem, escrito: "Gutemberg, eu te amo".

OUTRO CRIME

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o acusado era procurado por outros crimes, dentre eles, estupro. Portanto, ele pode também ser indiciado por tentativa de homicídio, já que era soropositivo e teria conscientemente transmitido o vírus para as mulheres com as quais teve relações sexuais.