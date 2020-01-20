Homem é preso após tentativa de feminicídio em Cariacica

Agressor quebra espelho e maquiagens da vítima Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 37 anos, empregado em um alambique, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (20), na zona rural de Cariacica, após tentativa de feminicídio ocorrida nesta madrugada em Vila Merlo, no mesmo município. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 32 anos, que morava com o suspeito há três meses, foi espancada e ferida com uma faca e um caco de vidro e está internada em um hospital da Grande Vitória.

A delegada Raffaella Almeida, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM), informou que o casal estava bebendo em um trailer da região e, depois disso, teria ido para a casa da vítima, quando encontraram um ex-namorado dela no caminho. A partir desse momento, os dois passaram a discutir, tendo se instaurado a cena de ciúme. Já em casa, ela foi para fora, ficou em frente à residência, sentada na calçada bebendo. Ele ficou nervoso, e o machismo ficou evidente, já que quebrou os espelhos e maquiagens dela, iniciou.

Ele desceu, pegou mais uma bebida e recomeçou a discussão com ela. Segundo relato dele, ela teria quebrado um casco de cerveja e foi para cima dele. Ele a derrubou, começou a socar a cabeça dela no chão, pisotear incontáveis vezes e desferir golpes com a garrafa, só parando quando percebeu que ela desfaleceu. Foi para a casa da irmã dele, onde teria pedido para chamar o Samu. Mas, em contradição, ele disse ter pensado que ela estava morta e empreendeu fuga, tendo sido encontrado na casa de um amigo.

O suspeito deverá responder por tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e pela impossibilidade de defesa da vítima e não contava com passagens anteriores pela Polícia. De acordo com a PC, o homem, que havia sido conduzido à DHPM cerca de 12h após o ocorrido, onde chegou a confessar o crime, já foi levado para o complexo penitenciário de Viana.