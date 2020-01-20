Primos são assassinados a tiros dentro de casa em Cariacica

Dois primos foram assassinados a tiros dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Os jovens, identificados como Gabriel Lemos da Silva, de 18 anos, e Ryan (sobrenome não divulgado), de 15 anos, estavam sozinhos no imóvel quando três homens armados invadiram o local por volta das 2h.
Um rapaz de 22 anos, irmão de Ryan, chegava em casa na hora do crime, mas conseguiu fugir. Parentes e amigos da família contaram que as vítimas moravam há cerca de um mês na residência onde foram atingidos bairro. Ninguém soube informar á Polícia Civil sobre a motivação do crime.
Os corpos de Ryan e Gabriel foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O crime foi registrado por investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso será investigado pela Polícia Civil.