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Morte em família

Primos são assassinados a tiros dentro de casa em Cariacica

O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Vila Prudêncio. Gabriel Lemos da Silva, de 18 anos, e Ryan (sobrenome não divulgado),  15, estavam sozinhos no imóvel quando três homens armados invadiram o local por volta das 2h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 11:27

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 11:27

Primos são assassinados dentro de casa em Cariacica Crédito: Internauta/Whatsapp
Dois primos foram assassinados a tiros dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Os jovens, identificados como Gabriel Lemos da Silva, de 18 anos, e Ryan (sobrenome não divulgado), de 15 anos, estavam sozinhos no imóvel quando três homens armados invadiram o local por volta das 2h.
Um rapaz de 22 anos, irmão de Ryan, chegava em casa na hora do crime, mas conseguiu fugir. Parentes e amigos da família contaram que as vítimas moravam há cerca de um mês na residência onde foram atingidos bairro. Ninguém soube informar á Polícia Civil sobre a motivação do crime.
Os corpos de Ryan e Gabriel foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O crime foi registrado por investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso será investigado pela Polícia Civil.

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