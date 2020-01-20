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Colisão frontal

Duas pessoas morrem em grave acidente na BR 101 em Conceição da Barra

A colisão envolveu dois veículos de passeio no quilômetro 33, no distrito de Braço do Rio. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 10:25
O acidente aconteceu na noite deste domingo (19), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra Crédito: Internauta
Duas pessoas morrem em grave acidente na BR 101 em Conceição da Barra
Um grave acidente na BR 101, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra deixou duas pessoas mortas e três feridas. A colisão envolveu dois veículos de passeio no quilômetro 33 da rodovia. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 21h deste domingo (19). No Fiat Uno estavam o motorista, que morreu na hora, e outra vítima, que faleceu a caminho do hospital. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Já no Volkswagen Polo estavam o motorista e outros dois ocupantes, que foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, e para o Pronto-Atendimento de Braço do Rio, em Conceição da Barra.

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Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais de Conceição da Barra e São Mateus Crédito: Internauta
No momento do acidente, o trânsito precisou ser interditado no local e depois seguiu no sistema para e siga. O trecho foi totalmente liberado no início da madrugada desta segunda-feira (20).
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil (PC) foram acionadas para atender a ocorrência. A perícia deve apontar as causas do acidente.

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