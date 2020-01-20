O acidente aconteceu na noite deste domingo (19), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Duas pessoas morrem em grave acidente na BR 101 em Conceição da Barra

Um grave acidente na BR 101, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra deixou duas pessoas mortas e três feridas. A colisão envolveu dois veículos de passeio no quilômetro 33 da rodovia. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 21h deste domingo (19). No Fiat Uno estavam o motorista, que morreu na hora, e outra vítima, que faleceu a caminho do hospital. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Já no Volkswagen Polo estavam o motorista e outros dois ocupantes, que foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, e para o Pronto-Atendimento de Braço do Rio, em Conceição da Barra.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais de Conceição da Barra e São Mateus Crédito: Internauta

No momento do acidente, o trânsito precisou ser interditado no local e depois seguiu no sistema para e siga. O trecho foi totalmente liberado no início da madrugada desta segunda-feira (20).