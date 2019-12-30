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Acidente

Carro com pai e três filhos capota na BR 101, na Serra

O motorista voltava para casa, na Serra, com os três filhos quando foi atingido na lateral por um caminhão. Todos foram socorridos e passam bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 22:24

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 22:24

Veículo capotou ao ser atingido na lateral por caminhão Crédito: Internauta
Um carro de passeio capotou na noite deste domingo (29) ao ser atingido na lateral por um caminhão, na BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. No veículo, além do motorista, estavam os três filhos dele (4, 10 e 14 anos),  e o cunhado. Todos eles foram socorridos e passam bem.

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De acordo com informações de socorristas no local, o carro de passeio seguia para o bairro Taquara, na Serra. O motorista contou que, ao passar pelo km 269, ele foi fechado por um caminhão e atingido na lateral. Com a colisão, ele perdeu o controle do veículo, rodou na pista e capotou. O carro foi parar no canteiro central. 
Apesar do susto, nenhuma das pessoas que estava no veículo ficou gravemente ferida. Uma das crianças, de 4 anos, chegou a ser encaminhada para o hospital, mas com ferimentos leves. O motorista do caminhão não foi encontrado. O trânsito já foi liberado na região, mas segue lento.

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