Carro com pai e três filhos capota na BR 101, na Serra

Veículo capotou ao ser atingido na lateral por caminhão Crédito: Internauta

Um carro de passeio capotou na noite deste domingo (29) ao ser atingido na lateral por um caminhão, na BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. No veículo, além do motorista, estavam os três filhos dele (4, 10 e 14 anos), e o cunhado. Todos eles foram socorridos e passam bem.

De acordo com informações de socorristas no local, o carro de passeio seguia para o bairro Taquara, na Serra. O motorista contou que, ao passar pelo km 269, ele foi fechado por um caminhão e atingido na lateral. Com a colisão, ele perdeu o controle do veículo, rodou na pista e capotou. O carro foi parar no canteiro central.