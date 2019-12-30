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Parque das Gaivotas

Criminosos rendem clientes e assaltam farmácia em Vila Velha

Dois homens entraram armados no local e mantiveram clientes e funcionários presos em uma sala. Celulares, dinheiro e até mesmo joias foram roubadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 21:59

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 21:59

Os clientes da farmácia, que tiveram os objetos roubados, foram encaminhados até a Delegacia Regional de Vila Velha para registrar um boletim de ocorrência Crédito: Arquivo
Dois homens armados renderam clientes e funcionários de uma farmácia em um assalto na tarde deste domingo (29) em Parque das Gaivotas, Vila Velha. Os criminosos fugiram levando dinheiro, celulares e joias. 
O crime aconteceu por volta das 15h. De acordo com as vítimas, cerca de 10 pessoas estavam na farmácia. Ao invadir o local, a dupla mandou que todos seguissem para uma sala. Enquanto um dos criminosos monitorava a entrada de clientes no estabelecimento, o outro recolhia objetos pessoais das vítimas. Testemunhas disseram que um dos bandidos usava um uniforme da EDP, empresa de energia do Espírito Santo. Antes de fugir, eles ainda roubaram o caixa da farmácia. 
Um dos clientes acionou a Polícia Militar. Ele conseguiu rastrear o celular que havia sido roubado e informou aos militares a localização do objeto, na Barra do Jucu. A vítima disse que a PM solicitou que todas as pessoas fossem até a delegacia registrar um boletim de ocorrência.

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A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha. Até o início da noite deste domingo, nenhum suspeito foi encontrado. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que uma viatura foi à região da Barra do Jucu, realizou rondas, mas não foi possível localizar nenhum suspeito, visto que os localizadores de celulares indicam uma posição aproximada e não exata de onde está o objeto. Por causa disso, os militares não puderam entrar em residências para verificar se havia um celular roubado.
A respeito do criminoso que usava um uniforme da EDP, a empresa informou que não tem conhecimento do fato. 
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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