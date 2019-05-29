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Assaltante cai em valão após roubar farmácia em Cariacica

Cerca de R$ 350 foi levado pelo criminoso, mas boa parte do dinheiro se perdeu no valão

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:49

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:49

Bandido foi levado para o DML, onde fez exames antes de ir para presídio Crédito: Fernando Estevão | Reprodução
Um assaltante caiu em um valão após roubar uma farmácia em Jardim América, em Cariacica, na noite desta terça-feira (28). Segundo informações da Polícia Militar, ele não viu o espaço e acabou caindo, precisando ser retirado pelos policiais.
De acordo com o balconista da farmácia, o criminoso de 37 anos chegou por volta das 20 horas. Ele declarou que queria saber o preço de um remédio, mas foi embora dizendo que estava caro e não compraria. Cerca de meia hora depois, ele voltou com uma faca, dizendo que queria o dinheiro do caixa e que o funcionário não deveria reagir.
Cerca de R$ 350 foi levado pelo criminoso. Como estava escuro e Jardim América tem muitos valões, o criminoso não viu um deles enquanto passava em uma rua e caiu. Os próprios funcionários da farmácia chamaram a polícia. Os militares retiraram o bandido do local e o levaram para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Assaltante cai em valão após roubar farmácia em Cariacica
O bandido chegou a dizer que os policiais o jogaram dentro do valão, mas depois acabou confessando que não viu o espaço e caiu. Do valor roubado, só R$ 130 foi recuperado e até a faca se perdeu no valão. O assaltante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) para fazer exames de corpo de delito e depois encaminhado para o presídio.
Com informações de Daniela Carla 

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