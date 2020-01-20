Ossada é encontrada dentro de lona em fazenda no interior de Jaguaré

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Uma ossada foi encontrada por um produtor rural no meio de uma lona utilizada durante a colheita de café, em uma fazenda na comunidade de São Paulino, interior de Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local na manhã desta segunda-feira (20), onde foi registrada a ocorrência.

Segundo informações da Polícia Civil, peritos foram até a fazenda e os fragmentos de ossos foram encaminhados à perícia técnica do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Exames irão apontar se os fragmentos encontrados se tratam de ossada humana. Somente após essa confirmação será solicitada a extração do DNA para identificar a vítima.