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Mistério no Norte do ES

Ossada é encontrada dentro de lona em fazenda no interior de Jaguaré

Os fragmentos de ossos foram encaminhados à perícia técnica do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Exames irão apontar se se tratam de ossada humana

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 13:19
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Uma ossada foi encontrada por um produtor rural no meio de uma lona utilizada durante a colheita de café, em uma fazenda na comunidade de São Paulino, interior de Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local na manhã desta segunda-feira (20), onde foi registrada a ocorrência.
Segundo informações da Polícia Civil, peritos foram até a fazenda e os fragmentos de ossos foram encaminhados à perícia técnica do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Exames irão apontar se os fragmentos encontrados se tratam de ossada humana. Somente após essa confirmação será solicitada a extração do DNA para identificar a vítima.

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O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

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