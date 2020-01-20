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Após discussão

Homem é assassinado a tiros em cima de ponte no Centro de Baixo Guandu

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20) após a vítima se envolver em uma confusão quando estava em um bar

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 11:53
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem identificado pela polícia como Uanderson de Oliveira Perciliano, cuja idade não foi revelada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (20), no Centro de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu após uma discussão.
De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos estavam em um bar, localizado na Rua Álvaro Rodrigues da Mata, quando começou a confusão. Após a discussão, a vítima e o suspeito deixaram o estabelecimento.
Segundo a PM, minutos depois, os suspeitos retornaram em um veículo e conseguiram alcançar a vítima ainda em cima da Ponte da Integração. Os criminosos efetuaram os disparos que atingiram a vítima. Uanderson chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Baixo Guandu. Outras informações não foram repassadas pela PC para que a apuração dos fatos seja preservada.

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O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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