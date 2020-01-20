Homem é assassinado a tiros em cima de ponte no Centro de Baixo Guandu

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Um homem identificado pela polícia como Uanderson de Oliveira Perciliano, cuja idade não foi revelada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (20), no Centro de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu após uma discussão.

De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos estavam em um bar, localizado na Rua Álvaro Rodrigues da Mata, quando começou a confusão. Após a discussão, a vítima e o suspeito deixaram o estabelecimento.

Segundo a PM, minutos depois, os suspeitos retornaram em um veículo e conseguiram alcançar a vítima ainda em cima da Ponte da Integração. Os criminosos efetuaram os disparos que atingiram a vítima. Uanderson chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Baixo Guandu. Outras informações não foram repassadas pela PC para que a apuração dos fatos seja preservada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.