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Região Noroeste

Homem é preso suspeito de jogar tio do 3º andar de prédio em Colatina

O sobrinho, com a ajuda de um amigo  que também foi preso , ainda agrediu a tia dele que foi socorrida com vida para o hospital, segundo a polícia. O tio não resistiu e morreu no local

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 14:49
Homem é preso suspeito de jogar tio do 3º andar de prédio em Colatina Crédito: Foto de internauta
Dois homens foram presos após uma confusão que terminou com uma pessoa morta no bairro São Vicente, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (19). A vítima identificada como Edimilson Rezende de Souza, 46 anos, segundo a polícia, era tio de um dos suspeitos de cometer o crime.
De acordo com a Polícia Militar, o sobrinho  que não teve o nome divulgado  se envolveu em uma confusão com o tio no início da noite deste sábado (18) e, bastante alterado,  chegou a quebrar objetos no prédio onde moravam. Diante da confusão, vizinhos acionaram os policiais, que levaram o homem para a Delegacia Regional de Colatina.
De acordo com a polícia, já na delegacia o sobrinho foi ouvido e, como não havia motivo para flagrante, acabou sendo liberado. Mais tarde, já acompanhado de um amigo, o homem voltou ao prédio, arrombou um dos portões e conseguiu ter acesso ao apartamento onde estavam duas pessoas, o tio e a tia de um dos rapazes.

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O casal foi agredido a pauladas pela dupla e, de acordo com a polícia, o tio foi jogado pela janela do terceiro andar do prédio. A mulher foi agredida e só sobreviveu porque teria se fingido de morta. Os policiais informaram ainda que os suspeitos desceram do prédio e continuaram as agressões no tio, mesmo após a queda.
Vizinhos acionaram novamente a Polícia Militar, que ao chegar no local constatou o fato. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A mulher foi socorrida com vida e levada para o hospital. Os militares realizaram buscas na região e conseguiram localizar a dupla três ruas depois de onde ocorreu o crime. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina.
Por nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos, ambos de 41 anos, foram autuados pela prática do crime de homicídio consumado qualificado pela futilidade e também por homicídio tentado qualificado pela futilidade. Os nomes dos suspeitos não estão sendo divulgados porque a PC não informou à reportagem de A Gazeta. Eles serão encaminhados para o sistema prisional.

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O corpo de Edimilson Rezende, de 46 anos, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

FAMÍLIA DE LUTO

Familiares de Edimilson Rezende de Souza, de 46 anos, estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, para fazer os procedimentos de liberação do corpo.
Abalados, eles contaram que a relação entre tio e sobrinho já era conturbada. Segundo os familiares, a primeira confusão ainda na noite de sábado (18), foi com uma vizinha que mora no segundo andar do prédio. O suspeito mora no primeiro andar e o tio dele, no terceiro. Nessa discussão, o tio teria ficado a favor da vizinha e não do sobrinho. Mais tarde, após ser liberado da Delegacia Regional de Colatina, o suspeito acompanhado de um amigo voltou na residência e acabou cometendo o crime.
O corpo de Edimilson passou por exames no SML e será levado novamente para Colatina onde acontecerá o velório e sepultamento. A mulher agredida era companheira da vítima. Segundo familiares, ela teve ferimentos e se recupera no hospital.

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