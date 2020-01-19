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Cariacica

Mulher é atingida por golpe de enxada na cabeça durante briga na casa do ex no ES

Uma auxiliar de serviços gerais foi até a casa do ex-namorado, que atualmente tem um relacionamento com a irmã dela, na tentativa de reatar o relacionamento, de acordo com testemunhas

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 13:02
Flexal II, Cariacica: mulher levou enxadada na cabeça na casa de ex-namorado Crédito: Glacieri Carrareto
Uma auxiliar de serviços gerais de 37 anos foi alvo de uma enxadada na cabeça durante uma briga na casa do ex-namorado, em Flexal II, Cariacica, na noite deste sábado (18). De acordo com relato de testemunhas, a mulher foi até a casa do ex-namorado, que atualmente tem um relacionamento com a irmã dela, na tentativa de reatar o relacionamento.
"Pelo que sabemos, ela discutiu com esse ex-namorado e chegou a agredi-lo. Porém, um amigo dele tentou intervir na briga e ela passou a ameaçá-lo de morte", contou uma irmã da auxiliar de serviços gerais ferida.

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Revoltado com as ameaças, o amigo bateu na mulher com uma enxada, atingindo a cabeça dela. O ex-namorado teria segurado a auxiliar de serviços gerais, enquanto o filho dele, que estava na casa também, conteve o homem com a enxada.
O ex socorreu a mulher para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde passaria por uma cirurgia. O autor do golpe não foi localizado pela polícia. Já o ex-namorado foi detido por lesão corporal leve.

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