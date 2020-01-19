Mulher é atingida por golpe de enxada na cabeça durante briga na casa do ex no ES

Uma auxiliar de serviços gerais de 37 anos foi alvo de uma enxadada na cabeça durante uma briga na casa do ex-namorado, em Flexal II, Cariacica, na noite deste sábado (18). De acordo com relato de testemunhas, a mulher foi até a casa do ex-namorado, que atualmente tem um relacionamento com a irmã dela, na tentativa de reatar o relacionamento.
"Pelo que sabemos, ela discutiu com esse ex-namorado e chegou a agredi-lo. Porém, um amigo dele tentou intervir na briga e ela passou a ameaçá-lo de morte", contou uma irmã da auxiliar de serviços gerais ferida.
Revoltado com as ameaças, o amigo bateu na mulher com uma enxada, atingindo a cabeça dela. O ex-namorado teria segurado a auxiliar de serviços gerais, enquanto o filho dele, que estava na casa também, conteve o homem com a enxada.
O ex socorreu a mulher para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde passaria por uma cirurgia. O autor do golpe não foi localizado pela polícia. Já o ex-namorado foi detido por lesão corporal leve.