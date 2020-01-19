Mulher é atingida por golpe de enxada na cabeça durante briga na casa do ex no ES

Flexal II, Cariacica: mulher levou enxadada na cabeça na casa de ex-namorado Crédito: Glacieri Carrareto

Uma auxiliar de serviços gerais de 37 anos foi alvo de uma enxadada na cabeça durante uma briga na casa do ex-namorado, em Flexal II, Cariacica, na noite deste sábado (18). De acordo com relato de testemunhas, a mulher foi até a casa do ex-namorado, que atualmente tem um relacionamento com a irmã dela, na tentativa de reatar o relacionamento.

"Pelo que sabemos, ela discutiu com esse ex-namorado e chegou a agredi-lo. Porém, um amigo dele tentou intervir na briga e ela passou a ameaçá-lo de morte", contou uma irmã da auxiliar de serviços gerais ferida.

Revoltado com as ameaças, o amigo bateu na mulher com uma enxada, atingindo a cabeça dela. O ex-namorado teria segurado a auxiliar de serviços gerais, enquanto o filho dele, que estava na casa também, conteve o homem com a enxada.