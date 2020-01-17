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Audifax Barcelos

Adolescente desaparecido é encontrado morto em rodovia da Serra

A família do jovem reconheceu o corpo e informou que Artur foi morto a tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:28

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:28

O corpo do rapaz foi encontrado na rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Google Maps
O corpo do adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde a última quarta-feira (15) no município da Serra foi encontrado nesta sexta-feira (17), às margens da rodovia Audifax Barcelos, e levado ao Departamento Médico Legal (DML). A família do jovem reconheceu o corpo e informou que Artur foi morto a tiros.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil acrescentou ainda que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. 

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