Adolescente desaparecido é encontrado morto em rodovia da Serra

O corpo do adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde a última quarta-feira (15) no município da Serra foi encontrado nesta sexta-feira (17), às margens da rodovia Audifax Barcelos, e levado ao Departamento Médico Legal (DML). A família do jovem reconheceu o corpo e informou que Artur foi morto a tiros.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil acrescentou ainda que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.