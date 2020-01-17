Polícia investiga vídeo com homens armados em bairro de Vila Velha

Homens andam armados na Rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios, Vila Velha Crédito: Montagem/Reprodução

A polícia está investigando um vídeo em que pelo menos cinco homens aparecem andando armados pela Rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios, Vila Velha . O conteúdo está circulando nas redes sociais e aplicativos de mensagens desde a madrugada desta sexta-feira (17).

Nas últimas semanas, as Polícias Civi l e Militar registraram diversos tiroteios provocados pela disputa por tráfico de drogas na região, que também envolve os bairros 1º de Maio, Alecrim, Zumbi dos Palmares, Pedra dos Búzios e Santa Rita.

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O vídeo foi gravado por um homem armado com um revólver. Não há indicativo do período em que a gravação tenha sido feita. Enquanto filma, o grupo conversa e até mostra um ventilador que um deles carrega.

Um dos homens até reclama que não precisou efetuar nenhum disparo. Eles fugiram por um beco que dá acesso ao bairro 1º de Maio. Nas imagens não é possível ver nenhum morador na rua.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o policiamento na região foi reforçado desde que os criminosos iniciaram os confrontos entre os grupos rivais. De acordo com a Sesp, nos últimos 15 dias, nove pessoas foram presas. Além disso, oito pistolas e um revólver foram apreendidos.

Na última quarta-feira (15), um homem armado com um revólver calibre 38 municiado foi preso no bairro Pedra dos Búzios. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento nos confrontos registrados nos últimos dias na região.