Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedra dos Búzios

Polícia investiga vídeo com homens armados em bairro de Vila Velha

As imagens mostram pelo menos cinco homens armados no meio da rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 18:07
Homens andam armados na Rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios, Vila Velha Crédito: Montagem/Reprodução
A polícia está investigando um vídeo em que pelo menos cinco homens aparecem andando armados pela Rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios, Vila Velha. O conteúdo está circulando nas redes sociais e aplicativos de mensagens desde a madrugada desta sexta-feira (17).
Nas últimas semanas, as Polícias Civil e Militar registraram diversos tiroteios provocados pela disputa por tráfico de drogas na região, que também envolve os bairros 1º de Maio, Alecrim, Zumbi dos Palmares, Pedra dos Búzios e Santa Rita.

Veja Também

Ação policial prende suspeitos de assassinatos e tiroteios em Vila Velha

O vídeo foi gravado por um homem armado com um revólver. Não há indicativo do período em que a gravação tenha sido feita. Enquanto filma, o grupo conversa e até mostra um ventilador que um deles carrega.
Um dos homens até reclama que não precisou efetuar nenhum disparo. Eles fugiram por um beco que dá acesso ao bairro 1º de Maio. Nas imagens não é possível ver nenhum morador na rua.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o policiamento na região foi reforçado desde que os criminosos iniciaram os confrontos entre os grupos rivais. De acordo com a Sesp, nos últimos 15 dias, nove pessoas foram presas. Além disso, oito pistolas e um revólver foram apreendidos.
Na última quarta-feira (15), um homem armado com um revólver calibre 38 municiado foi preso no bairro Pedra dos Búzios. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento nos confrontos registrados nos últimos dias na região.
A Polícia Civil vem investigando todas as gangues que atuam no local e, caso realmente o vídeo tenha sido gravado por bandidos do bairro, eles são alvo de investigação, informou a nota da Secretaria de Segurança Pública.

Veja Também

Barbearia é arrombada durante a madrugada em Vila Velha

Policial suspeito de matar sobrinho em Vila Velha ainda não foi preso

Vila Velha: jovem é agredido e baleado em frente a hotel em Itaparica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados