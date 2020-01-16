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Suspeito preso

Barbearia é arrombada durante a madrugada em Vila Velha

Um vizinho escutou o barulho e chamou a polícia. Crime ocorreu no bairro Itapoã e o suspeito foi preso

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 14:11
Criminoso usou chave de fenda para arrombar porta de barbearia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma barbearia da Rua Curitiba, no bairro Itapoã, em Vila Velha, na Grande Vitória, foi arrombada, por volta de 3h da madrugada desta quinta-feira (16). O suspeito foi preso e levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O criminoso usou uma chave de fenda para abrir a porta da barbearia. Um vizinho escutou o barulho e chamou a polícia.
Quando os policiais chegaram, o suspeito já tinha arrancado o aparelho de televisão do suporte, um micro-ondas e preparava uma trouxa com barbeadores, tesouras, pentes e escovas. Ao ver os policiais, o homem ainda tentou se esconder debaixo de uma das mesas do estabelecimento, mas acabou detido.
Criminoso já tinha juntado produtos para serem levados Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O dono do estabelecimento, Rômulo Arantes, contou que recebeu a ligação do gerente da loja falando do arrombamento por volta de 6h. "Quando cheguei aqui, estava desse jeito. A polícia chegou até rápido, mas isso acontece direto", lamentou o empresário ao se referir aos crimes na região.
Arantes contou ainda que vai fazer investimento em segurança com uma fechadura mais forte e câmeras de videomonitoramento.
"Eu fazia um happy hour toda quinta-feira e colocávamos um carrinho de churrasquinho, aqui na frente, que ficava até as 22h. O gerente estava guardando as cadeiras aqui dentro e, quando voltou para guardar o carrinho, já haviam levado. Precisamos de mais segurança", disse Rômulo.
Empresário relata insegurança após barbearia ser arrombada, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

OUTRO ARROMBAMENTO

Uma hamburgueria, que fica na mesma rua, foi arrombada há cerca de quatro meses. Na época, o criminoso conseguiu fugir levando uma televisão e um computador.
A dona do estabelecimento, que não quis ser identificada, disse que está assustada com a violência e irá mudar de ramo para não ter que abrir o comércio à noite. Depois do crime, ela chegou a ficar 40 dias com as portas fechadas.
Comerciante diz que vai mudar de ramo após assalto no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Saí da loja por volta de 0h30 e quando retornei, por volta de 9h, a porta já estava arrombada, sem televisão, sem computador, sem o celular. Eles já tinham levado tudo. Depois conseguimos as imagens do prédio, que mostrou ele saindo com os pertences com a maior naturalidade. Eu não deixo mais computador, televisão e trabalho com porta fechada", relatou a mulher.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

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