Ex-funcionário assaltou por três vezes cabines da praça do pedágio em Guarapari Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Ex-funcionário da Rodosol é preso por assaltar pedágio 3 vezes em Guarapari

Um ex-funcionário da empresa Rodosol foi preso após assaltar por três vezes, em menos de um mês, a praça do pedágio em Guarapari. A prisão foi feita na manhã desta quarta-feira (15), logo depois do suspeito realizar o terceiro assalto.

De acordo com a polícia, o autor trabalhou na empresa até o fim de 2019. No dia 30 de dezembro, ele realizou o primeiro assalto. O segundo aconteceu em 4 de janeiro. Já o último nesta manhã. A quantia total roubada nos três crimes foi de R$ 940.

O delegado responsável pela investigação, Guilherme Eugênio, explicou que o ex-funcionário ia até o local de carro e então rendia os funcionários na cabine, roubando dinheiro.

"Ele passava primeiro no sentido Vila Velha, rendia um funcionário da cabine e roubava o dinheiro. Fazia a manobra e voltava por uma outra cabine, onde ele também realizava o assalto" Guilherme Eugênio - Delegado

A Polícia chegou até o suspeito por meio da placa do veículo, um Volkswagen branco. Segundo o delegado, nas primeiras vezes o ex-funcionário escondeu a placa. Porém, no último assalto ele usou um pano semi-transparente, que permitiu a polícia ter certeza da autoria do crime.

Ex-funcionário colocava um pano na placa do carro para realizar os assaltos no pedágio de Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Antes do assalto desta madrugada, a gente já tinha identificado o suspeito, porque as câmaras da Rodosol tinham flagrado esse carro, sem a placa coberta, passando pelo pedágio sem pagar. Contudo, não tínhamos um flagrante. Na manhã de hoje, foi possível identificar a placa pelas imagens e então realizar a prisão do suspeito", explicou.