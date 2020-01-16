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Ex-funcionário da Rodosol é preso por assaltar pedágio 3 vezes em Guarapari

Os assaltos aconteceram em menos de um mês. Autor rendia funcionários na cabine e roubava dinheiro, segundo delegado

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 22:32
Ex-funcionário assaltou por três vezes cabines da praça do pedágio em Guarapari  Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Ex-funcionário da Rodosol é preso por assaltar pedágio 3 vezes em Guarapari
Um ex-funcionário da empresa Rodosol foi preso após assaltar por três vezes, em menos de um mês, a praça do pedágio em Guarapari. A prisão foi feita na manhã desta quarta-feira (15), logo depois do suspeito realizar o terceiro assalto. 
De acordo com a polícia, o autor trabalhou na empresa até o fim de 2019. No dia 30 de dezembro, ele realizou o primeiro assalto. O segundo aconteceu em 4 de janeiro. Já o último nesta manhã. A quantia total roubada nos três crimes foi de R$ 940.
O delegado responsável pela investigação, Guilherme Eugênio, explicou que o ex-funcionário ia até o local de carro e então rendia os funcionários na cabine, roubando dinheiro. 
"Ele passava primeiro no sentido Vila Velha, rendia um funcionário da cabine e roubava o dinheiro. Fazia a manobra e voltava por uma outra cabine, onde ele também realizava o assalto"
Guilherme Eugênio - Delegado
A Polícia chegou até o suspeito por meio da placa do veículo, um Volkswagen branco. Segundo o delegado, nas primeiras vezes o ex-funcionário escondeu a placa. Porém, no último assalto ele usou um pano semi-transparente, que permitiu a polícia ter certeza da autoria do crime. 
Ex-funcionário colocava um pano na placa do carro para realizar os assaltos no pedágio de Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"Antes do assalto desta madrugada, a gente já tinha identificado o suspeito, porque as câmaras da Rodosol tinham flagrado esse carro, sem a placa coberta, passando pelo pedágio sem pagar. Contudo, não tínhamos um flagrante. Na manhã de hoje, foi possível identificar a placa pelas imagens e então realizar a prisão do suspeito", explicou.
O autor dos assaltos foi preso em Guarapari, em uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que contou com a ajuda de casal de adolescentes de 17 anos. O menino também foi detido pela polícia. Já a mulher não foi localizada. 

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