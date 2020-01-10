Turistas em Guarapari gastaram R$ 140 por dia no feriado de réveillon

Turistas na Praia do Morro, em Guarapari: jovens e solteiros são maioria Crédito: Fernando Madeira

Os turistas que estiveram em Guarapari durante o feriado de réveillon desembolsaram, em média, R$ 140 por dia. É o que mostra pesquisa encomendada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Foram entrevistadas 600 pessoas que visitavam também as cidades de Vitória e Vila Velha. Em média, nas três cidades, as despesas diárias foram de R$ 127.

Segundo o secretário de Turismo do Estado, Dorval Uliana, esses números são superiores aqueles observados em anos anteriores. "Mostra uma melhora no perfil socioeconômico do turista. Na última pesquisa, a média era de R$ 94 por dia por pessoa. Nossos esforços são para que não tenhamos turistas que não deixam renda e acabem gerando fluxo muito grande, que pode acabar causando problemas como já vimos em alguns balneários", diz.

Ainda de acordo com a pesquisa, 47% dos turistas que estavam nas três cidades durante o réveillon vieram de Minas Gerais. Em Guarapari, esse número chega a 68%. Considerando apenas os mineiros, o tíquete médio - como é chamado esse gasto pessoal diário - aumenta ainda mais. Na Cidade Saúde, eles deixaram R$ 154 por dia.

Os capixabas de outras cidades que estavam fazendo turismo nos locais avaliados, por outro lado, gastaram R$ 89 em média.

PERFIL DO TURISTA

Outro dado que ajuda a explicar os gastos durante o verão é o perfil social dos turistas. Em Guarapari, por exemplo, predominaram os jovens até 30 anos (42,5%), principalmente solteiros (49%) e com renda de até cinco salários mínimos (60%). A maioria chegou ao Estado de carro ou de ônibus.

"Esse perfil de turista tende a voltar porque o destino lhe proporciona opções e lazer, como os grandes eventos e shows. São eventos que não são baratos. Há oportunidade de mercado dos operadores dessas festas para que aproveitem a presença desse público", avalia o secretário. Vila Velha registrou perfil similar.

Já em Vitória, o público era mais velho, composto principalmente de pessoas entre 31 e 50 anos. Nesse caso, se destacam os casais (54%) e os turistas que vieram de avião (41%). Quase 60% ficou hospedado na casa de amigos ou família. O secretário explica que o réveillon em Vitória tem um perfil, de fato, mais familiar, já que muitas pessoas vêm à Capital justamente para visitar os parentes.

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