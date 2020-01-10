Turistas em Guarapari gastaram R$ 140 por dia no feriado de réveillon

Os turistas que estiveram em Guarapari durante o feriado de réveillon desembolsaram, em média, R$ 140 por dia. É o que mostra pesquisa encomendada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Foram entrevistadas 600 pessoas que visitavam também as cidades de Vitória e Vila Velha. Em média, nas três cidades, as despesas diárias foram de R$ 127.
Segundo o secretário de Turismo do Estado, Dorval Uliana, esses números são superiores aqueles observados em anos anteriores. "Mostra uma melhora no perfil socioeconômico do turista. Na última pesquisa, a média era de R$ 94 por dia por pessoa. Nossos esforços são para que não tenhamos turistas que não deixam renda e acabem gerando fluxo muito grande, que pode acabar causando problemas como já vimos em alguns balneários", diz.
Ainda de acordo com a pesquisa, 47% dos turistas que estavam nas três cidades durante o réveillon vieram de Minas Gerais. Em Guarapari, esse número chega a 68%. Considerando apenas os mineiros, o tíquete médio - como é chamado esse gasto pessoal diário - aumenta ainda mais. Na Cidade Saúde, eles deixaram R$ 154 por dia.
Os capixabas de outras cidades que estavam fazendo turismo nos locais avaliados, por outro lado, gastaram R$ 89 em média.
PERFIL DO TURISTA
Outro dado que ajuda a explicar os gastos durante o verão é o perfil social dos turistas. Em Guarapari, por exemplo, predominaram os jovens até 30 anos (42,5%), principalmente solteiros (49%) e com renda de até cinco salários mínimos (60%). A maioria chegou ao Estado de carro ou de ônibus.
"Esse perfil de turista tende a voltar porque o destino lhe proporciona opções e lazer, como os grandes eventos e shows. São eventos que não são baratos. Há oportunidade de mercado dos operadores dessas festas para que aproveitem a presença desse público", avalia o secretário. Vila Velha registrou perfil similar.
Já em Vitória, o público era mais velho, composto principalmente de pessoas entre 31 e 50 anos. Nesse caso, se destacam os casais (54%) e os turistas que vieram de avião (41%). Quase 60% ficou hospedado na casa de amigos ou família. O secretário explica que o réveillon em Vitória tem um perfil, de fato, mais familiar, já que muitas pessoas vêm à Capital justamente para visitar os parentes.
TURISMO NO ES VIVE BOM MOMENTO
Uliana afirma que o turismo do Espírito Santo tem vivido um ótimo momento. "Imagens projetadas lá fora mostram bons indicadores e isso passa uma imagem muito positiva. As pessoas estão buscando locais onde sabem que há uma boa oferta de serviços, gastronomia, um bom clima, praias de boa qualidade. Estamos em uma curva ascendente", avalia.