Ônibus pega fogo próximo ao pedágio da Rodosol, em Guarapari

Um ônibus pegou fogo durante a tarde deste domingo (12), enquanto trafegava pela Rodosol, no sentido Norte. Leitores de A Gazeta flagraram as chamas e a fumaça, quando o veículo já estava parado na pista da direita, próximo à praça do pedágio, em Guarapari. Por causa do incêndio, os motoristas enfrentaram um congestionamento na rodovia.
A empresária Fernanda Leon Peres Shalders ficou com medo, quando passou pelo local, por volta das 17h. As pessoas que estavam em volta não pareciam desesperadas, então acho que não tinha ninguém dentro do ônibus; mas as chamas eram muito altas e fiquei preocupada que tudo pudesse explodir e pegar quem estivesse por perto, comentou.
A metros dali, porém, ela já avistou que poderia haver algum incêndio. De longe, nós vimos uma fumaça e, de repente, todo mundo começou a dar ré. Logo em seguida, conseguimos ver o ônibus e as chamas. Dava para sentir o calor de dentro do carro. Acho que só conseguimos passar porque viemos pela faixa mais à esquerda, contou.
Concessionária que administra a via, a Rodosol informou que ninguém ficou ferido e que uma equipe própria atuou na contenção das chamas até a chegada dos bombeiros. Por causa do isolamento da área, as praças de pedágio no sentido Norte não funcionaram por 15 minutos. Às 18h, a via já estava liberada, mas o trânsito seguia intenso no local.
Acionado, o Corpo de Bombeiros não soube dizer quantos passageiros eram transportados e informou que o ônibus sofreu um incêndio instantâneo. As guarnições foram até o ponto indicado e combateram as chamas, que foram extintas sem vítimas. O proprietário do veículo não solicitou perícia, concluiu a nota.