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Ônibus pega fogo próximo ao pedágio da Rodosol, em Guarapari

Vídeo mostra as chamas consumindo o veículo, mas ninguém ficou ferido. Incêndio gerou congestionamento na rodovia durante este domingo (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 18:48

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 18:48

Um ônibus pegou fogo durante a tarde deste domingo (12), enquanto trafegava pela Rodosol, no sentido Norte. Leitores de A Gazeta flagraram as chamas e a fumaça, quando o veículo já estava parado na pista da direita, próximo à praça do pedágio, em Guarapari. Por causa do incêndio, os motoristas enfrentaram um congestionamento na rodovia.
A empresária Fernanda Leon Peres Shalders ficou com medo, quando passou pelo local, por volta das 17h. As pessoas que estavam em volta não pareciam desesperadas, então acho que não tinha ninguém dentro do ônibus; mas as chamas eram muito altas e fiquei preocupada que tudo pudesse explodir e pegar quem estivesse por perto, comentou.
Fumaça gerada pelo incêndio no ônibus atingiu mais de dez metros de altura Crédito: Internauta
A metros dali, porém, ela já avistou que poderia haver algum incêndio. De longe, nós vimos uma fumaça e, de repente, todo mundo começou a dar ré. Logo em seguida, conseguimos ver o ônibus e as chamas. Dava para sentir o calor de dentro do carro. Acho que só conseguimos passar porque viemos pela faixa mais à esquerda, contou.
Concessionária que administra a via, a Rodosol informou que ninguém ficou ferido e que uma equipe própria atuou na contenção das chamas até a chegada dos bombeiros. Por causa do isolamento da área, as praças de pedágio no sentido Norte não funcionaram por 15 minutos. Às 18h, a via já estava liberada, mas o trânsito seguia intenso no local.
Ônibus ficou completamente destruído após o incêndio Crédito: Internauta
Acionado, o Corpo de Bombeiros não soube dizer quantos passageiros eram transportados e informou que o ônibus sofreu um incêndio instantâneo. As guarnições foram até o ponto indicado e combateram as chamas, que foram extintas sem vítimas. O proprietário do veículo não solicitou perícia, concluiu a nota.

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