Ônibus pega fogo próximo ao pedágio da Rodosol, em Guarapari

A Gazeta flagraram as chamas e a fumaça, quando o veículo já estava parado na pista da direita, próximo à praça do pedágio, em Um ônibus pegou fogo durante a tarde deste domingo (12), enquanto trafegava pela Rodosol , no sentido Norte. Leitores deflagraram as chamas e a fumaça, quando o veículo já estava parado na pista da direita, próximo à praça do pedágio, em Guarapari . Por causa do incêndio, os motoristas enfrentaram um congestionamento na rodovia.

A empresária Fernanda Leon Peres Shalders ficou com medo, quando passou pelo local, por volta das 17h. As pessoas que estavam em volta não pareciam desesperadas, então acho que não tinha ninguém dentro do ônibus; mas as chamas eram muito altas e fiquei preocupada que tudo pudesse explodir e pegar quem estivesse por perto, comentou.

Fumaça gerada pelo incêndio no ônibus atingiu mais de dez metros de altura Crédito: Internauta

A metros dali, porém, ela já avistou que poderia haver algum incêndio. De longe, nós vimos uma fumaça e, de repente, todo mundo começou a dar ré. Logo em seguida, conseguimos ver o ônibus e as chamas. Dava para sentir o calor de dentro do carro. Acho que só conseguimos passar porque viemos pela faixa mais à esquerda, contou.

Concessionária que administra a via, a Rodosol informou que ninguém ficou ferido e que uma equipe própria atuou na contenção das chamas até a chegada dos bombeiros. Por causa do isolamento da área, as praças de pedágio no sentido Norte não funcionaram por 15 minutos. Às 18h, a via já estava liberada, mas o trânsito seguia intenso no local.

Ônibus ficou completamente destruído após o incêndio Crédito: Internauta