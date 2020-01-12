Após fim de incêndio, caminhada no Monte Aghá revela beleza do nascer do sol

Equipe do Corpo de Bombeiros constatou na madrugada deste domingo (12) que os focos de incêndio no topo do Monte Aghá, localizado entre Itapemirim e Piúma, já haviam sido debelados. No mesmo horário, um total de 145 pessoas participou de uma trilha para acompanhar o nascer do sol do alto do morro.

Nascer do sol no topo do Monte Aghá, localizado entre Itapemirim e Piúma Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim

De acordo com a assessoria de imprensa de Itapemirim, foi a primeira subida do ano ao Monte Aghá, evento tradicional durante o verão no município. O grupo, acompanhado de servidores da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, chegou ao topo por volta das 5h, a tempo de apreciar a beleza do amanhecer.

Foi informado ainda pela prefeitura que os focos de incêndio foram debelados durante a noite de sábado (11). Segundo os bombeiros, o fogo ocorreu na vegetação, em pequena proporção, e iniciou por volta das 18h. Uma equipe foi ao local e constatou pequenos focos no cume da montanha. Por ser um local de difícil acesso e a escuridão da noite, a equipe retornou à base e planejou a volta na manhã deste domingo (12). Por volta das 04h50 chegaram ao local, verificando que não havia mais foco de incêndio.