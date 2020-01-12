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Natureza

Após fim de incêndio, caminhada no Monte Aghá revela beleza do nascer do sol

Trilheiros subiram o monte na madrugada deste domingo (12), no primeiro evento tradicional durante o verão de Itapemirim

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 12:26
Equipe do Corpo de Bombeiros constatou na madrugada deste domingo (12) que os focos de incêndio no topo do Monte Aghá, localizado entre Itapemirim e Piúma, já haviam sido debelados. No mesmo horário,  um total de  145 pessoas participou de uma trilha para acompanhar o nascer do sol do alto do morro.
Nascer do sol no topo do Monte Aghá, localizado entre Itapemirim e Piúma Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim
De acordo com a assessoria de imprensa de Itapemirim, foi a primeira subida do ano ao Monte Aghá, evento tradicional durante o verão no município. O grupo, acompanhado de servidores da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, chegou ao topo por volta das 5h, a tempo de apreciar a beleza do amanhecer.
Foi informado ainda pela prefeitura que os focos de incêndio foram debelados durante a noite de sábado (11). Segundo os bombeiros, o fogo ocorreu na vegetação, em pequena proporção, e iniciou por volta das 18h. Uma equipe foi ao local e constatou pequenos focos no cume da montanha.  Por ser um local de difícil acesso e a escuridão da noite, a equipe retornou à base e planejou a volta  na manhã deste domingo (12). Por volta das 04h50 chegaram ao local, verificando que não havia mais foco de incêndio.

Subida ao Monte Aghá

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