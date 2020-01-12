Incêndio atinge área próxima a casas de Retiro do Congo, em Vila Velha

Moradores do bairro Retiro do Congo, em Vila Velha , ficaram preocupados com um incêndio que atingiu uma área de vegetação próxima às casas da região, durante a tarde deste domingo (12). De acordo com os bombeiros , o acionamento aconteceu às 14h e três equipes foram enviadas ao local. Cerca de duas horas depois, o fogo já havia sido controlado.

Apesar de viver em Jardim Camburi, a consultora comercial Cristiana Maciel de Paulo tinha ido ao local para passar o dia com um casal de amigos, mas precisou abortar a ideia. Com o vento, o fogo se alastrou rapidamente e chegou muito perto das casas, a cerca de dez metros. Como a fumaça também era muita, resolvemos sair de lá, principalmente por causa das crianças, contou.

Incêndio em vegetação atingiu o bairro Retiro do Congo, em Vila Velha

Atuando no combate às chamas, o Tenente Hélio, chefe de operações do Corpo de Bombeiros, explicou qual era o cenário por volta das 16h30. Em uma das áreas, o incêndio já foi combatido com abafadores e resta apenas o efeito da fumaça. Em outra, que ainda tem focos, o fogo não tem como avançar por se tratar de terra alagada, disse.