Polícia confirma que balconista foi morta pelo companheiro em Guarapari

Shirley foi morta a tiros pelo companheiro Josimar em uma estrada de Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook

A Gazeta apurou com familiares que se trata do segurança Josimar Garcia. A Polícia Civil confirmou que a balconista Shirley Simões, de 31 anos, foi assassinada a tiros pelo companheiro em Guarapari, na última quinta-feira (9). A PC, no entanto, não informou o nome do suspeito, mas a reportagem deapurou com familiares que se trata do segurança Josimar Garcia.

Josimar era o atual companheiro de Shirley. Segundo a polícia, o casal passava por vários problemas no relacionamento e a balconista havia terminado com o segurança, dias antes de ser morta. O fato de não aceitar o fim do relacionamento teria levado Josimar a matar a mulher.

"Eles moravam juntos, mas estavam em um momento conturbado. Na última semana, tiveram várias brigas e a Shirley terminou a relação. Ele não aceitava o fim do relacionamento e ficava indo atrás dela, chegando a agredi-la dias antes de ter matado a vítima " Franco Malini - Delegado titular da DHPP de Guarapari

BRIGA EM SALÃO

A agressão a qual o delegado se refere aconteceu dentro de um salão de beleza, no dia 3 de dezembro. De acordo com Malini, a balconista tinha ido até o estabelecimento para fazer a unha. Josimar entrou no local e após uma discussão começou a agredi-la.

"Depois que a Shirley terminou com ele, ele foi até o salão atrás dela. Começou a discutir, quebrou vários objetos e entrou em luta corporal com a vítima. Após esse episódio, ela entrou com um pedido de medida protetiva" Franco Malini - Delegado titular da DHPP

TV Gazeta que a balconista temia pela vida e que era constantemente ameaça por Josimar. Três dias antes de ser morta, Shirley entrou com o pedido de medida protetiva , documento que proibia o companheiro de se aproximar dela. Familiares relataram àque a balconista temia pela vida e que era constantemente ameaça por Josimar.

Além do pedido de Shirley contra Josimar, o segurança já responde há três outros processos pela Lei Maria da Penha, de acordo com a Polícia Civil. Todos eles feito por três mulheres diferentes.

RELEMBRE O CASO