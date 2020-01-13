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Feminicídio

Polícia confirma que balconista foi morta pelo companheiro em Guarapari

A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito, mas a reportagem de A Gazeta apurou com familiares que se trata do segurança Josimar Garcia

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 13:38
Shirley foi morta a tiros pelo companheiro Josimar em uma estrada de Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook
A Polícia Civil confirmou que a balconista Shirley Simões, de 31 anos, foi assassinada a tiros pelo companheiro em Guarapari, na última quinta-feira (9). A PC, no entanto, não informou o nome do suspeito, mas a reportagem de A Gazeta apurou com familiares que se trata do segurança Josimar Garcia.
Josimar era o atual companheiro de Shirley. Segundo a polícia, o casal passava por vários problemas no relacionamento e a balconista havia terminado com o segurança, dias antes de ser morta. O fato de não aceitar o fim do relacionamento teria levado Josimar a matar a mulher. 
"Eles moravam juntos, mas estavam em um momento conturbado. Na última semana, tiveram várias brigas e a Shirley terminou a relação. Ele não aceitava o fim do relacionamento e ficava indo atrás dela, chegando a agredi-la dias antes de ter matado a vítima "
Franco Malini - Delegado titular da DHPP de Guarapari

BRIGA EM SALÃO

A agressão a qual o delegado se refere aconteceu dentro de um salão de beleza, no dia 3 de dezembro. De acordo com Malini, a balconista tinha ido até o estabelecimento para fazer a unha. Josimar entrou no local e após uma discussão começou a agredi-la. 
"Depois que a Shirley terminou com ele, ele foi até o salão atrás dela. Começou a discutir, quebrou vários objetos e entrou em luta corporal com a vítima. Após esse episódio, ela entrou com um pedido de medida protetiva"
Franco Malini - Delegado titular da DHPP
Três dias antes de ser morta, Shirley entrou com o pedido de medida protetiva, documento que proibia o companheiro de se aproximar dela. Familiares relataram à TV Gazeta que a balconista temia pela vida e que era constantemente ameaça por Josimar. 
Além do pedido de Shirley contra Josimar, o segurança já responde há três outros processos pela Lei Maria da Penha, de acordo com a Polícia Civil. Todos eles feito por três mulheres diferentes.

RELEMBRE O CASO

A balconista Shirley Simões, 31 anos, foi assassinada pelo companheiro Josimar Garcia quando voltava para a casa de moto, na última quinta-feira (9), em Guarapari.
Ao passar pelo bairro Coroado, a vítima foi fechada por um carro, onde estava o ex-marido. Um vídeo (veja abaixo), divulgado pela Polícia Civil, mostra o momento em que a balconista é assassinada e o companheiro dela foge.  Josimar foi preso um dia após o crime, na rodoviária de Piúma. Ele vai responder por feminicídio, que é quando uma mulher é morta pela sua condição de gênero  pelo fato de ser mulher. 

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