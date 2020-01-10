Suspeito de matar balconista em Guarapari é autuado por feminicídio

Polícia apreende revólver usado no feminicídio em Guarapari Crédito: Divulgação/PCES

A arma usada para matar a balconista de padaria Shirley Simões, de 31 anos, em Guarapari na noite de quinta-feira (9), foi apreendida pela Polícia Civil. O revólver, calibre 38, estava escondido às margens da estrada do Lameirão, no mesmo município. O suspeito do crime, um homem de 33 anos, foi conduzido à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

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A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

O homem foi preso na manhã desta sexta-feira (10) na rodoviária de Piúma ao tentar embarcar em um ônibus. Ele não teve o nome divulgado pela polícia. No entanto, familiares informaram que o suspeito é um ex-marido da vítima.

A DHPP apurou que havia outro indivíduo no carro com o autor dos disparos, e após a prática do crime, os dois esconderam a arma na estrada do Lameirão. A arma foi apreendida pela DHPP de Guarapari no local indicado pelo suspeito.

O suspeito de 33 anos será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari. O outro indivíduo será ouvido pela autoridade policial. De acordo com a nota enviada pela Polícia Civil às 18h08 desta sexta-feira (10), a ocorrência segue em andamento.

Polícia apreende revólver usado no feminicídio em Guarapari Crédito: Divulgação/PCES

COMO FOI O CRIME

De acordo com informações da PM, Shirley foi atingida por tiros quando seguia de moto pelo bairro. Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, no bairro Itapebussu, quando foi abordada pelo atirador.