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Violência contra a mulher

Suspeito de matar balconista em Guarapari é autuado por feminicídio

Um homem, de 33 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (10) em Piúma.  Um suspeito de dirigir o veículo usado no crime também foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 20:20

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 20:20

Polícia apreende revólver usado no feminicídio em Guarapari Crédito: Divulgação/PCES
A arma usada para matar a balconista de padaria Shirley Simões, de 31 anos, em Guarapari na noite de quinta-feira (9), foi apreendida pela Polícia Civil. O revólver, calibre 38, estava escondido às margens da estrada do Lameirão, no mesmo município. O suspeito do crime, um homem de 33 anos, foi conduzido à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

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O homem foi  preso na manhã desta sexta-feira (10) na rodoviária de Piúma ao tentar embarcar em um ônibus. Ele não teve o nome divulgado pela polícia. No entanto, familiares informaram que o suspeito é um ex-marido da vítima.
A DHPP apurou que havia outro indivíduo no carro com o autor dos disparos, e após a prática do crime, os dois esconderam a arma na estrada do Lameirão. A arma foi apreendida pela DHPP de Guarapari no local indicado pelo suspeito.

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O suspeito de 33 anos será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari. O outro indivíduo será ouvido pela autoridade policial. De acordo com a nota enviada pela Polícia Civil às 18h08 desta sexta-feira (10), a ocorrência segue em andamento.
Polícia apreende revólver usado no feminicídio em Guarapari Crédito: Divulgação/PCES

COMO FOI O CRIME

De acordo com informações da PM, Shirley foi atingida por tiros quando seguia de moto pelo bairro. Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, no bairro Itapebussu, quando foi abordada pelo atirador.
O criminoso estava em um carro e deu uma fechada na moto dela. Quando ela parou a moto, o motorista desceu do veículo e atirou na balconista. O suspeito fugiu após os disparos e foi preso nesta sexta-feira (10).

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