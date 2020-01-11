Shirley pediu medida protetiva três dias antes de ser morta em Guarapari

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

Segundo informações do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), a balconista chegou a entrar com um pedido de medida protetiva, que proibia o ex-marido de se aproximar, no dia 7 de janeiro, três dias antes de assassinada.

O relacionamento existia havia um ano e meio. No começo era tudo bonito, mas com o passar do tempo, ele mudou. Começaram as crises de depressão, umas doideiras, ele tentava se matar. Shirley cuidava dele, ajuda como podia. Só que passou a ser ameaçada por ele, as brigas aumentaram e ela vivia saindo e voltando para casa, contou uma amiga da família, uma comerciante de 53 anos. Ela não quis se identificar por medo do acusado.

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Por vezes, Shirley foi vigiada no trajeto para o trabalho ou na porta de casa. Os parentes dela, temerosos, pediam para que a balconista evitasse realizar o mesmo trajeto todos os dias, na tentativa de esquivar-se de uma emboscada.

O cuidado foi em vão. Nos últimos dias do ano, o ex-marido a procurou novamente, implorando que voltassem ao relacionamento. Shirley estava decidida a seguir a vida sem o ex por perto e se recusou a voltar com ele para a casa do casal.

Ele ameaçava matá-la. Ficava de longe escondido, a vigiando. Muitas vezes ouvia da mãe de Shirley Ele não deixa a gente em paz, desabafou a amiga.

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Nada segurou o suspeito. Ele foi até ao trabalho de Shirley, acompanhado de um amigo de carro, desceu e atirou seis vezes contra a mulher, no bairro Costa Dourada. A moça foi socorrida para um hospital por colegas de trabalho, ainda respirava. Porém, na unidade de saúde, teve uma parada cardíaca e não resistiu.