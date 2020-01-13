Vídeo mostra momento do assassinato de balconista em Guarapari

Um vídeo, divulgado pela Polícia Civil, mostra o momento em que a balconista Shirley Simões, de 31 anos, é assassinada a tiros em uma estrada em Guarapari. O crime aconteceu na última quinta-feira (9) e o suspeito, que a polícia afirma ser companheiro da vítima, foi preso. A PC não informou o nome do suspeito, mas a equipe de reportagem apurou com familiares que se trata de Josimar Garcia.

Nas imagens é possível ver o momento em que o companheiro de Shirley para o carro próximo à moto da vítima. Segundo a polícia, o autor sai do veículo pela porta do carona e inicia uma discussão com a mulher. Nesse momento, o veículo começa a descer, desgovernado. A balconista tenta correr, mas é atingida pelos disparos e cai no chão. Logo em seguida o autor do crime desce a ladeira e entra dentro do carro, fugindo.

Ao analisar o vídeo, a Polícia Civil identificou que havia outra pessoa dentro do veículo, um adolescente de 17 anos. Segundo o delegado responsável pela investigação, Franco Malini, ele estava no banco de trás do veículo e puxa o freio de mão quando o carro desce a ladeira. Para a polícia, não é possível afirmar que o adolescente tenha participado do crime.

"Ele estava no banco de trás do carro e permanece lá o tempo todo. Só puxa o freio de mão no momento que o carro desce desgovernado. Quem dirige o carro antes e depois do crime é o companheiro da vítima, que relatou ter usado a porta do carona para sair porque a do motorista estava emperrada" Franco Malini - Delegado responsável pela investigação

O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. À polícia, ele contou onde a arma do crime estava escondida. O objetivo foi encontrado enterrado em uma estrada de terra do bairro Lameirão.

RELEMBRE O CASO

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

A balconista Shirley Simões foi morta a tiros quando seguia de moto pelo bairro Coroado, na noite da última quinta-feira (09). Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, quando foi abordada pelo companheiro.