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Feminicídio

Vídeo mostra momento do assassinato de balconista em Guarapari

As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (13). O  suspeito de cometer o crime é o companheiro da vítima

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 12:42
Um vídeo, divulgado pela Polícia Civil, mostra o momento em que a balconista Shirley Simões, de 31 anos, é assassinada a tiros em uma estrada em Guarapari. O crime aconteceu na última quinta-feira (9) e o suspeito, que a polícia afirma ser companheiro da vítima, foi preso. A PC não informou o nome do suspeito, mas a equipe de reportagem apurou com familiares que se trata de Josimar Garcia.
Nas imagens é possível ver o momento em que o companheiro de Shirley para o carro próximo à moto da vítima. Segundo a polícia, o autor sai do veículo pela porta do carona e inicia uma discussão com a mulher. Nesse momento, o veículo começa a descer, desgovernado. A balconista tenta correr, mas é atingida pelos disparos e cai no chão. Logo em seguida o autor do crime desce a ladeira e entra dentro do carro, fugindo. 

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Ao analisar o vídeo, a Polícia Civil identificou que havia outra pessoa dentro do veículo, um adolescente de 17 anos. Segundo o delegado responsável pela investigação, Franco Malini, ele estava no banco de trás do veículo e puxa o freio de mão quando o carro desce a ladeira. Para a polícia, não é possível afirmar que o adolescente tenha participado do crime. 
"Ele estava no banco de trás do carro e permanece lá o tempo todo. Só puxa o freio de mão no momento que o carro desce desgovernado. Quem dirige o carro antes e depois do crime é o companheiro da vítima, que relatou ter usado a porta do carona para sair porque a do motorista estava emperrada"
Franco Malini - Delegado responsável pela investigação
O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. À polícia, ele contou onde a arma do crime estava escondida. O objetivo foi encontrado enterrado em uma estrada de terra do bairro Lameirão.

RELEMBRE O CASO 

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal
A balconista Shirley Simões foi morta a tiros quando seguia de moto pelo bairro Coroado, na noite da última quinta-feira (09). Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, quando foi abordada pelo companheiro. 
Segundo a polícia, o autor dos disparos estava em um carro e deu uma fechada na moto da vítima. Quando Shirley parou a moto, o motorista desceu do veículo e atirou na balconista. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito foi preso pela Polícia Militar no dia seguinte, na rodoviária de Piúma.

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