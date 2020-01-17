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Em Mário Cypreste

Mulher é encontrada morta após incêndio dentro de casa em Vitória

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, há suspeita de que o incêndio seja criminoso

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 11:55
A dona de casa Raquel Maria da Silva, 42 anos, morreu após a casa em que ela morava pegou fogo na manhã desta sexta-feira (17) no bairro Mario Cypreste, em Vitória Crédito: Montagem | A Gazeta
Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa após um incêndio que atingiu o quarto onde dormia no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (17). O corpo da dona de casa Raquel Maria da Silva, de 42 anos, estava deitado sobre a cama em seu quarto, por volta das 6 horas.

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Vizinhos sentiram o cheiro de fumaça e tentaram arrombar o imóvel para ajudar a mulher. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, encontrou a casa tomada pela fumaça, mas sem fogo. 
Os Bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas ela já estava morta. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, existe a suspeita de que o incêndio seja criminoso. Já os vizinhos acreditam que o incêndio pode ter sido acidental, já que a vítima havia comprado bebidas e cigarros no dia anterior e pode ter dormido com o cigarro aceso.
A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também foram acionadas. Em nota, a PC disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

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Amigos da vítima disseram que ela e o marido moravam no local há cerca de oito meses. Antes, o casal morava em um imóvel ao lado de um galpão e uma loja de couros e tecidos que pegou fogo em setembro do ano passado na Vila Rubim, no Centro de Vitória.
Mais informações em instantes.
Policiais na casa onde foi encontrado corpo de mulher após incêndio em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

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