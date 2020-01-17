Mulher é encontrada morta após incêndio dentro de casa em Vitória

A dona de casa Raquel Maria da Silva, 42 anos, morreu após a casa em que ela morava pegou fogo na manhã desta sexta-feira (17) no bairro Mario Cypreste, em Vitória Crédito: Montagem | A Gazeta

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa após um incêndio que atingiu o quarto onde dormia no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (17). O corpo da dona de casa Raquel Maria da Silva, de 42 anos, estava deitado sobre a cama em seu quarto, por volta das 6 horas.

Vizinhos sentiram o cheiro de fumaça e tentaram arrombar o imóvel para ajudar a mulher. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, encontrou a casa tomada pela fumaça, mas sem fogo.

Os Bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas ela já estava morta. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, existe a suspeita de que o incêndio seja criminoso. Já os vizinhos acreditam que o incêndio pode ter sido acidental, já que a vítima havia comprado bebidas e cigarros no dia anterior e pode ter dormido com o cigarro aceso.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também foram acionadas. Em nota, a PC disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Mais informações em instantes.