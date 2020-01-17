Jovem é baleado, corre e acaba morto dentro de cemitério em Guarapari

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi assassinado e o pai dele foi baleado em frente ao cemitério do bairro Coroado, em Guarapari , na noite desta quarta-feira (15). Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia. Nenhum suspeito foi preso.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois bandidos foram à casa de um jovem de 19 anos e o chamaram pelo nome. O rapaz atendeu ao chamado e foi até o portão da residência acompanhado do pai.

Os dois foram atingidos a tiros e correram para o cemitério em frente ao imóvel onde moram. Os criminosos fugiram. Os militares foram acionados e descobriam que as vítimas tinham se escondido em meio aos túmulos.

Quando os policiais estavam no local, ouviram um carro na rua de trás. Os militares foram em direção ao veículo para tentar abordá-lo, porém indivíduo saiu correndo e entrou no mato. Ele não foi localizado, informou a nota da PM.

O jovem foi encontrado no cemitério. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou que o rapaz não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.