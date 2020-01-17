Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é baleado, corre e acaba morto dentro de cemitério em Guarapari

Um rapaz de 19 anos foi baleado, em frente à casa dele, nesta quarta-feira (15), no bairro Coroado, em Guarapari. O pai dele foi baleado, mas conseguiu escapar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 08:47

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 08:47

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi assassinado e o pai dele foi baleado em frente ao cemitério do bairro Coroado, em Guarapari, na noite desta quarta-feira (15). Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia. Nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois bandidos foram à casa de um jovem de 19 anos e o chamaram pelo nome. O rapaz atendeu ao chamado e foi até o portão da residência acompanhado do pai.
Os dois foram atingidos a tiros e correram para o cemitério em frente ao imóvel onde moram. Os criminosos fugiram. Os militares foram acionados e descobriam que as vítimas tinham se escondido em meio aos túmulos.
Quando os policiais estavam no local, ouviram um carro na rua de trás. Os militares foram em direção ao veículo para tentar abordá-lo, porém indivíduo saiu correndo e entrou no mato. Ele não foi localizado, informou a nota da PM.
O jovem foi encontrado no cemitério. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou que o rapaz não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O pai dele foi baleado no braço e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Veja Também

Dois trabalhadores morrem eletrocutados em obra no Sul do ES

Ex-funcionário da Rodosol é preso por assaltar pedágio 3 vezes em Guarapari

Polícia confirma que balconista foi morta pelo companheiro em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados