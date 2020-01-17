Jovem é baleado, corre e acaba morto dentro de cemitério em Guarapari

Um homem foi assassinado e o pai dele foi baleado em frente ao cemitério do bairro Coroado, em Guarapari, na noite desta quarta-feira (15). Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia. Nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois bandidos foram à casa de um jovem de 19 anos e o chamaram pelo nome. O rapaz atendeu ao chamado e foi até o portão da residência acompanhado do pai.
Os dois foram atingidos a tiros e correram para o cemitério em frente ao imóvel onde moram. Os criminosos fugiram. Os militares foram acionados e descobriam que as vítimas tinham se escondido em meio aos túmulos.
Quando os policiais estavam no local, ouviram um carro na rua de trás. Os militares foram em direção ao veículo para tentar abordá-lo, porém indivíduo saiu correndo e entrou no mato. Ele não foi localizado, informou a nota da PM.
O jovem foi encontrado no cemitério. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou que o rapaz não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O pai dele foi baleado no braço e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.