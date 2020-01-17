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Enseada de Jacaraípe

Casal é assassinado com mais de 10 tiros na frente de casa na Serra

As vítimas ainda não foram identificadas pela polícia. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (16)

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 09:18
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros na Enseada de Jacaraípe, na Serra, às 21h desta quinta-feira (16). As vítimas ainda não foram identificadas pela Polícia Civil.
Testemunhas contaram à polícia que o casal estava na rua, em frente da casa onde morava, quando dois homens passaram em uma moto atirando. O homem tentou correr para casa e a mulher fugiu em direção a um matagal.
O homem levou nove tiros. Já a mulher foi atingida com seis disparos. Os atiradores fugiram. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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