Casal é assassinado com mais de 10 tiros na frente de casa na Serra

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros na Enseada de Jacaraípe, na Serra, às 21h desta quinta-feira (16). As vítimas ainda não foram identificadas pela Polícia Civil.
Testemunhas contaram à polícia que o casal estava na rua, em frente da casa onde morava, quando dois homens passaram em uma moto atirando. O homem tentou correr para casa e a mulher fugiu em direção a um matagal.
O homem levou nove tiros. Já a mulher foi atingida com seis disparos. Os atiradores fugiram. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).