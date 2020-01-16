Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mais seis tipos da cerveja Backer estão contaminados com substância tóxica
Dietilenoglicol

Mais seis tipos da cerveja Backer estão contaminados com substância tóxica

Ao todo, o Ministério da Agricultura já encontrou dietilenoglicol em 21 lotes de diferentes rótulos da cervejaria Backer

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

A contaminação também foi encontrada em um lote da cerveja Pele Vermelha Crédito: Reprodução | Internet
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) identificou a presença de dietilenoglicol em outros seis tipos de cerveja da cervejaria Backer. Além da Belorizontina e da Capixaba, a contaminação foi encontrada nos rótulos Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brown e Backer D2. 

Ao todo, as análises constataram que 21 lotes estão contaminados. Confira quais são na tabela abaixo:
Lotes e rótulos onde o dietilenoglicol foi encontrado Crédito: Divulgação/Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura já determinou o recolhimento de todos os rótulos da cervejaria Backer de estabelecimentos comerciais. A empresa, que fica em Minas Gerais, foi fechada cautelarmente e outras análises estão sendo feitas nos produtos. A recomendação é que as pessoas não consumam nenhum tipo de cerveja da Backer até a conclusão das investigações. 

ENTENDA O CASO

Já no início de 2020, a existência de uma doença misteriosa, que causava problemas renais e neurológicos, em Minas Gerais, começava a ser investigada. Oito pessoas haviam sido internadas com os mesmos sintomas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O caso evoluiu, e com ele a descoberta de que a doença misteriosa, na verdade, era uma intoxicação causada pela substância dietilenoglicol, usada no processo de resfriamento na fabricação de cerveja.
O capixaba Luiz Felippe Teles está internado em Belo Horizonte. Ele é uma das vítimas intoxicadas pela cerveja contaminada Crédito: Reprodução
Após análises da Polícia Civil, o composto, que é tóxico, foi encontrado em amostras da cerveja Belorizontina e também da Capixaba, ambas da cervejaria Backer. De acordo com a própria empresa, as cervejas são a mesma, só possuem rótulo diferente. Posteriormente o Ministério da Agricultura informou que a água usada no processo de produção da cerveja estava contaminada.

VÍTIMAS DE INTOXICAÇÃO

Até quinta-feira (16), 18 casos e três mortes estavam sendo investigados por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. Destes, quatro já foram confirmados, entre eles o do engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos, que está internado em estado grave em Belo Horizonte, onde mora com a mulher.
O sogro dele, o bancário Paschoal Demartini Filho, 55 anos, morreu e foi a primeira morte confirmada do caso. A segunda morte foi divulgada pela Polícia Civil na última quarta-feira. A terceira morte, de um idoso de 89 anos, foi confirmada no dia seguinte, nesta quinta-feira (16).
morte de uma idosa, que aconteceu em Pompéu, no interior de Minas Gerais, está sendo investigada, mas a relação com a doença ainda não foi oficialmente confirmada. Para saber mais sobre o caso, clique aqui.Para saber mais sobre o caso, clique aqui.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados