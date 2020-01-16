Polícia confirma 3ª morte em caso investigado de cerveja contaminada em MG

O Ministério da Agricultura confirmou a presença de dietilenoglicol na água usada para resfriamento da cerveja Belorizontina, da Backer

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a terceira morte de uma pessoa que estava entre os casos investigados por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. A vítima é um homem de 89 anos, que estava internado em um hospital de Belo Horizonte.