Diretora da Backer: 'Não bebam a cerveja, seja qual for o lote'

Entrevista coletiva foi concedida na sede da Backer, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução / TV Globo

Em entrevista concedida à imprensa na manhã desta terça-feira (14), na sede da Backer, a diretora de marketing Paula Lebbos tentou esclarecer os casos de intoxicação causados pela cerveja. A representante da empresa reafirmou a inocência da empresa e disse que a Backer sempre esteve disponível para o esclarecimento dos fatos. Até a tarde desta terça-feira (14), foram registradas 17 internações e uma morte causada após a ingestão da cerveja. Uma segunda morte também está sendo investigada pela prefeitura de Minas Gerais.

"O que estou pedindo é que não bebam a cerveja Belorizontina, qualquer que seja o lote. Eu não sei o que está acontecendo" Paula Lebbos - Diretora de marketing da Backer

Ao mesmo tempo em que Paula Lebbos tentava esclarecer o caso, a fábrica localizada no bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, passava por uma nova vistoria, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério da Agricultura.

Durante a entrevista, ela reforçou a inocência da empresa e disse que "tudo está sendo uma surpresa assustadora para todos nós".

USO DA SUBSTÂNCIA

Segundo a representante da empresa, o dietilenoglicol nunca tinha sido usado pela cervejaria . Ela explica que a Backer nunca comprou a substância. A cervejaria entregou as notas fiscais de compras do monoetilenoglicol, que, segundo a diretora, é utilizado em centenas de cervejas no país e no mundo.

CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, deu 10 dias de prazo para a empresa fazer uma campanha de esclarecimento. A empresa deve orientar quanto às contaminações, pontos de vendas, quais cervejas podem estar contaminadas e quais consumidores correm riscos. Segundo o secretário Luciano Timm, caso a ordem seja descumprida, a multa pode chegar a quase R$ 10 milhões.

O CASO NO ESPÍRITO SANTO

Em supermercado de Jardim da Penha, em Vitória, não há mais cervejas da Backer Crédito: A Gazeta

A cerveja vendida nos supermercados do Estado era produzida no mesmo tanque e possui a mesma fórmula da Belorizontina. O rótulo era a única diferença. Apesar de nenhum caso ter sido registrado no Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Saúde solicitou o recolhimento das garrafas dos lotes que foram contaminados.

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