O que sabemos até agora sobre a contaminação em cerveja de Minas Gerais

Cerveja Belorizontina da cervejaria Backer Crédito: Reprodução/Backer

A Gazeta preparou um guia do que se sabe até agora sobre essa contaminação na cerveja e qual a relação dela com o Espírito Santo. Após análises do Ministério da Agricultura, o composto, que é tóxico, foi encontrado na água usada na produção da cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer. O consumo da bebida seria a principal causa que já levou três pessoas à morte e outras 17 até o hospital. Para te ajudar a entender o caso,preparou um guia do que se sabe até agora sobre essa contaminação na cerveja e qual a relação dela com o Espírito Santo.

COMO COMEÇOU?

O capixaba Luiz Felippe Teles foi a primeira vítima a ser internada. Ele mora em Belo Horizonte com a mulher Crédito: Reprodução

No dia 30 de dezembro, o capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos, que mora em Belo Horizonte, foi internado na capital mineira com insuficiência renal aguda e alterações neurológicas. No dia seguinte, o sogro dele, Paschoal Demartini Filho, 55 anos, também deu entrada no hospital com os mesmos sintomas, mas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ele morreu uma semana depois.

SUBSTÂNCIA ENCONTRADA EM CERVEJA

Peritos da Polícia Civil analisam amostra da cerveja Belorizontina, da Backer Crédito: Reprodução | Polícia Civil

ÁGUA CONTAMINADA

COMO A CONTAMINAÇÃO ACONTECEU?

A Polícia Civil de Minas Gerais ainda não sabe dizer como a contaminação aconteceu. A investigação trabalha com todas as hipóteses, incluindo erro no processo de produção e sabotagem de um ex-funcionário.

Polícia instaura inquérito contra a empresa Backer, que produz a cerveja BelorizontinaFoto: Uarlen ValÃ©rio/O Tempo/Folhapress) Crédito: Uarlen Valério/ O Tempo/ Folhapress)

QUANTAS PESSOAS FORAM CONTAMINADAS?

O QUE O ESPÍRITO SANTO TEM A VER COM ISSO?

Cerveja Capixaba da marca Backer comercializada no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Backer

LOTE CONTAMINADO ENCONTRADO NO ESTADO

HÁ ALGUM CASO NO ESPÍRITO SANTO?

QUAIS SÃO OS LOTES CONTAMINADOS?

Até o momento, foi identificada a presença de dietilenoglicol em sete lotes da cerveja, seis do rótulo Belorizontina e um da Capixaba. Os lotes são: L2-1354, L2-1348, L2-1248 (Capixaba), L2-1197, L2-1604, L2-1455, L2-1464.

É SEGURO CONSUMIR A CERVEJA?

Ministério da Agricultura interdita Cervejaria Backer Crédito: Ministério da Agricultura

FÁBRICA FECHADA E CERVEJAS RECOLHIDAS

INVESTIGAÇÃO DE OUTRA MORTE

A Secretaria de Saúde de Pompéu (MG), a cerca de 170 quilômetros de Belo Horizonte, informou nesta terça-feira (14) que uma mulher internada em um hospital da cidade com sintomas da síndrome neufroneural  que a Polícia Civil atribui ao consumo da cerveja pilsen Belorizontina, da Backer , morreu no dia 28 dezembro.

A secretaria municipal trata o caso como mais uma ocorrência de intoxicação de consumidores da cerveja pela substância tóxica o dietilenoglicol, utilizada em sistemas de refrigeração devido a suas propriedades anticongelantes. Porém, o caso ainda não é investigado pela Polícia Civil.

O QUE DIZ A BACKER?

A cervejaria Backer, fabricante da Belorizontina e também da Capixaba, alega que não usa a substância dietilenoglicol em nenhuma etapa do processo de fabricação. A empresa garantiu que está colaborando com a investigação da Polícia Civil e dando assistência as famílias das pessoas internadas. Confira a nota completa: