Doença misteriosa mata homem e deixa sete internados em Minas Gerais

O Ministério da Saúde foi acionado e atua junto às autoridades de vigilância sanitária de Minas Gerais nas investigações sobre possíveis causas das internações Crédito: Ministério da Saúde

Uma doença ainda não identificada matou uma pessoa e mantém outras sete internadas em hospitais da capital mineira e da região metropolitana de Belo Horizonte. O Ministério da Saúde foi acionado e atua junto às autoridades de vigilância sanitária de Minas Gerais nas investigações sobre possíveis causas. Nos oito casos, o diagnóstico é de insuficiência renal aguda e alterações neurológicas graves.

Ao todo, foram feitas nove notificações, até terça-feira, 7, de pacientes com suspeita da doença misteriosa. Uma, porém, foi descartada porque o quadro divergia do apresentado pelos demais e havia registro de doença renal prévia. Os sintomas iniciais são vômito e dor abdominal, associados a insuficiência renal aguda, além de paralisia facial e borramento da visão.

Pelo menos um dos pacientes é morador do bairro Buritis, na região oeste da capital, área por onde outros integrantes do grupo diagnosticados com a doença teriam circulado e frequentado festas de fim de ano. As autoridades de saúde e vigilância sanitária não divulgam os nomes das pessoas que contraíram a doença.

A Polícia Civil faz levantamento de informações para apurar se existe relação entre "eventos e/ou vítimas". Amostras de bebidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC). A corporação informa, porém, que só abrirá inquérito para apuração dos casos de morte e internações se "houver indicativo de ação criminosa".