Mais de 650 vagas abertas para profissionais da saúde no ES

*Viviane Maciel

Muitas oportunidades para profissionais da saúde abertas no ES Crédito: Sinop

O inicio do ano é um ótimo período para quem está a procura de emprego. Só na área da saúde , entre concursos e processos seletivos abertos, são cerca de 652 vagas para fixos e temporários. As oportunidades estão localizadas de Norte ao Sul do Espírito Santo, e são para profissionais de todos os níveis.

As prefeituras de Vila Velha, Serra , Alfredo Chaves, e Linhares abriram concursos públicos para cargos como clínico geral, médico do trabalho e técnico, com salários que podem chegar a R$ 9.749,38. Já as chances entre as empresas privadas estão sendo oferecidas nos municípios de Vitória e Serra, com vagas para profissionais como enfermeiros e fonoaudiólogos, além de oportunidades para a área administrativa dos hospitais.

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VILA VELHA

As taxas são R$ 45 para cargos de Ensino Superior e R$ 30 (trinta reais) para cargos de Ensino Médio. Os salários variam de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80.

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Agente de farmácia

Auxiliar de saúde bucal

Bibliotecário

Cirurgião dentista

Cirurgião dentista - odontopediatria

Cirurgião dentista - endodontista

Cirurgião dentista - paciente PNE

Cirurgião dentista - periodontista

Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial

Enfermeiro

Farmacêutico

Farmacêutico bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico cardiologista

Médico clínico geral

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico endócrino metabologia

Médico gastroenterologista

Médico geriatra

Médico ginecologista obstetra

Médico infectologista

Médico neurologista adulto

Médico neurologista infantil

Médico oftalmologista

Médico otorrinolaringologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico psiquiatra adulto

Médico psiquiatra infantil

Médico reumatologista

Médico urologista

Médico saúde da família e comunidade

Nutricionista

Psicólogo

Técnico de enfermagem

Técnico em saúde bucal

SERRA

No município da Serra há duas oportunidades abertas, uma através de concurso da prefeitura com 12 vagas abertas . Os interessados têm até as 12h de quinta-feira desta semana, dia 9 de janeiro, para se cadastrarem no site da prefeitura.

O processo seletivo é destinado a formação de cadastro reserva, e os selecionados podem receber uma remuneração de até R$ 9.749,38.

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Cardiologista (adulto)

Clínico geral

Clínico geral para atuar na pediatria

Clínico geral para atuar na saúde mental

Clínico geral para atuar na ginecologia

Médico do Programa de Saúde da Família (PSF)

Dermatologista (adulto)

Gastroenterologista (adulto)

Pediatra

Ginecologista/obstetra

Urologista

Psiquiatra

A outra oportunidade no município é no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que está com 26 novas vagas abertas. As chances disponíveis estão em aberto no site do hospital , onde os interessados podem se candidatar a vaga escolhida.

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Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços de apoio - Pessoas com deficiência

Técnico de enfermagem

Analista pleno - Almoxarifado

Psicólogo - Vaga temporária

Auxiliar administrativo - Urgência e emergência

Auxiliar administrativo - Recepção

Auxiliar administrativo - Farmácia

Técnico de enfermagem - Qualidade

ALFREDO CHAVES

As inscrições serão realizadas no período até 20 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira das 07h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca Chica no bairro Cajá, Centro, em Alfredo Chaves.

LINHARES

As inscrições poderão ser feitas de 20 de dezembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020, no site do www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 73,30 para os cargos de nível superior. O pagamento deve ser feito até 13 de janeiro de 2020.

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Médico veterinário

Nutricionista

Psicólogo

VITÓRIA

Em Vitória há oportunidades em dois hospitais do município. No hospital Vitória Apart, são 6 vagas para, seis para Auxiliar Administrativo, exclusivas para pessoas com deficiências, e uma para o Banco de Talentos para Técnico em enfermagem.

Os interessados da vaga de Auxiliar devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] , com o assunto PCD, já os candidatos a vaga de técnico em enfermagem devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto TENF

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Auxiliar administrativo

Técnico em enfermagem.

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A unidade da MedSênior em Vitória também oferece oportunidades. São 200 vagas para profissionais da saúde de nível técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pelo site da Kato Consultoria.

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Supervisor de Enfermagem

Enfermeiro - Internação

Técnico de Enfermagem - Internação

Fisioterapeuta

Supervisor de Enfermagem

Enfermeiro - UTI Geral

Técnico de Enfermagem - UTI Geral

Fonoaudiólogo

Psicólogo

Enfermeiro - Pronto Socorro

Técnico de Enfermagem - Pronto Socorro

Biomédica

Técnico de radiologia

Enfermeiro - Radiologia

Técnico de Enfermagem - Radiologia

Enfermeiro - Esterilização Material

Técnico de Enfermagem - Esterilização Material

Enfermeiro - Centro Cirúrgico

Técnico de Enfermagem - Centro Cirúrgico

Auxiliar de Transp. Pacientes / Socorrista

Nutricionista Clínicas

Copeiro (Loung)

Farmacêutico

Auxiliar de Farmácia

Enfermeiro Educação Continuada

Enfermeiro - Qualidade