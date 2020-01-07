Mais de 650 vagas abertas para profissionais da saúde no ES

*Viviane Maciel
O inicio do ano é um ótimo período para quem está a procura de emprego. Só na área da saúde, entre concursos e processos seletivos abertos, são cerca de 652 vagas para fixos e temporários. As oportunidades estão localizadas de Norte ao Sul do Espírito Santo, e são para profissionais de todos os níveis.
As prefeituras de Vila Velha, Serra, Alfredo Chaves, e Linhares abriram concursos públicos para cargos como clínico geral, médico do trabalho e técnico, com salários que podem chegar a R$ 9.749,38. Já as chances entre as empresas privadas estão sendo oferecidas nos municípios de Vitória e Serra, com vagas para profissionais como enfermeiros e fonoaudiólogos, além de oportunidades para a área administrativa dos hospitais.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha abre o concurso público com 1.423 vagas para cargos de níveis médio e superior, sendo 372 para a área da saúde. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br.
As taxas são R$ 45 para cargos de Ensino Superior e R$ 30 (trinta reais) para cargos de Ensino Médio. Os salários variam de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80.
CONFIRA OS CARGOS
- Agente de farmácia
- Auxiliar de saúde bucal
- Bibliotecário
- Cirurgião dentista
- Cirurgião dentista - odontopediatria
- Cirurgião dentista - endodontista
- Cirurgião dentista - paciente PNE
- Cirurgião dentista - periodontista
- Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Farmacêutico bioquímico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico cardiologista
- Médico clínico geral
- Médico dermatologista
- Médico do trabalho
- Médico endócrino metabologia
- Médico gastroenterologista
- Médico geriatra
- Médico ginecologista obstetra
- Médico infectologista
- Médico neurologista adulto
- Médico neurologista infantil
- Médico oftalmologista
- Médico otorrinolaringologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista
- Médico psiquiatra adulto
- Médico psiquiatra infantil
- Médico reumatologista
- Médico urologista
- Médico saúde da família e comunidade
- Nutricionista
- Psicólogo
- Técnico de enfermagem
- Técnico em saúde bucal
SERRA
No município da Serra há duas oportunidades abertas, uma através de concurso da prefeitura com 12 vagas abertas. Os interessados têm até as 12h de quinta-feira desta semana, dia 9 de janeiro, para se cadastrarem no site da prefeitura.
O processo seletivo é destinado a formação de cadastro reserva, e os selecionados podem receber uma remuneração de até R$ 9.749,38.
CONFIRA OS CARGOS
- Cardiologista (adulto)
- Clínico geral
- Clínico geral para atuar na pediatria
- Clínico geral para atuar na saúde mental
- Clínico geral para atuar na ginecologia
- Médico do Programa de Saúde da Família (PSF)
- Dermatologista (adulto)
- Gastroenterologista (adulto)
- Pediatra
- Ginecologista/obstetra
- Urologista
- Psiquiatra
A outra oportunidade no município é no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que está com 26 novas vagas abertas. As chances disponíveis estão em aberto no site do hospital, onde os interessados podem se candidatar a vaga escolhida.
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços de apoio - Pessoas com deficiência
- Técnico de enfermagem
- Analista pleno - Almoxarifado
- Psicólogo - Vaga temporária
- Auxiliar administrativo - Urgência e emergência
- Auxiliar administrativo - Recepção
- Auxiliar administrativo - Farmácia
- Técnico de enfermagem - Qualidade
ALFREDO CHAVES
A Prefeitura Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, abre as inscrições para a seleção de 36 agentes comunitários de saúde de caráter temporário com contratação de imediata. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter ensino médio completo e residir na localidade do município que pretende atuar.
As inscrições serão realizadas no período até 20 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira das 07h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca Chica no bairro Cajá, Centro, em Alfredo Chaves.
LINHARES
A Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do ES, vai abrir concurso público com 635 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Entre os cargos oferecidos, três deles são para profissionais da área da saúde. Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.
As inscrições poderão ser feitas de 20 de dezembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020, no site do www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 73,30 para os cargos de nível superior. O pagamento deve ser feito até 13 de janeiro de 2020.
CONFIRA OS CARGOS
- Médico veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo
VITÓRIA
Em Vitória há oportunidades em dois hospitais do município. No hospital Vitória Apart, são 6 vagas para, seis para Auxiliar Administrativo, exclusivas para pessoas com deficiências, e uma para o Banco de Talentos para Técnico em enfermagem.
Os interessados da vaga de Auxiliar devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o assunto PCD, já os candidatos a vaga de técnico em enfermagem devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto TENF
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar administrativo
- Técnico em enfermagem.
A unidade da MedSênior em Vitória também oferece oportunidades. São 200 vagas para profissionais da saúde de nível técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pelo site da Kato Consultoria.
CONFIRA OS CARGOS
- Supervisor de Enfermagem
- Enfermeiro - Internação
- Técnico de Enfermagem - Internação
- Fisioterapeuta
- Supervisor de Enfermagem
- Enfermeiro - UTI Geral
- Técnico de Enfermagem - UTI Geral
- Fonoaudiólogo
- Psicólogo
- Enfermeiro - Pronto Socorro
- Técnico de Enfermagem - Pronto Socorro
- Biomédica
- Técnico de radiologia
- Enfermeiro - Radiologia
- Técnico de Enfermagem - Radiologia
- Enfermeiro - Esterilização Material
- Técnico de Enfermagem - Esterilização Material
- Enfermeiro - Centro Cirúrgico
- Técnico de Enfermagem - Centro Cirúrgico
- Auxiliar de Transp. Pacientes / Socorrista
- Nutricionista Clínicas
- Copeiro (Loung)
- Farmacêutico
- Auxiliar de Farmácia
- Enfermeiro Educação Continuada
- Enfermeiro - Qualidade
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene