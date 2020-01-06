Garoto abre vagas temporárias para produção de Páscoa

Ainda faltam alguns meses para a Páscoa e as fábricas já estão a todo vapor na produção de ovos de chocolates. E quem quer aproveitar a chance para conseguir um emprego temporário deve ficar atento. A Chocolates Garoto está com vagas de emprego abertas para o cargo de auxiliar de Páscoa.
O candidato precisa ter pós médio técnico em andamento (último ano) ou completo e vivência profissional sólida e comprovada.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
O profissional terá atividade auxiliar na preparação e produção de produtos sazonais. Oportunidade são para atuar na sede da empresa que fica em Vila Velha.