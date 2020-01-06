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Fábrica

Garoto abre vagas temporárias para produção de Páscoa

Candidatos precisam ter o pós médio técnico em andamento (último ano) ou completo e vivência profissional sólida e comprovada

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 18:27
Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, contrata para produção de Páscoa Crédito: Internet | Reprodução
Ainda faltam alguns meses para a Páscoa e as fábricas já estão a todo vapor na produção de ovos de chocolates. E quem quer aproveitar a chance para conseguir um emprego temporário deve ficar atento. A Chocolates Garoto está com vagas de emprego abertas para o cargo de auxiliar de Páscoa.

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O candidato precisa ter pós médio técnico em andamento (último ano) ou completo e vivência profissional sólida e comprovada.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
O profissional terá atividade auxiliar na preparação e produção de produtos sazonais. Oportunidade são para atuar na sede da empresa que fica em Vila Velha.

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