Prefeitura da Serra lança processo seletivo para médicos

*Viviane Maciel

Prefeitura da Serra abre primeira seleção do ano para médicos. Crédito: Everton Nunes

A Prefeitura da Serra lança o primeiro edital de 2020 para contratação de médicos. Os interessados têm até as 12h do dia 9 de janeiro de 2020, para se cadastrarem no site da prefeitura

O processo seletivo é destinado a formação de cadastro reserva para a contratação temporária dos profissionais ao longo do ano. As chances são para os cargos como cardiologista (adulto), clínico geral, médico do Programa de Saúde da Família (PSF) e dermatologista. Todas as vagas são para médicos diaristas.

Os selecionados terão direito a auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350,00 e salário que varia conforme as jornadas de trabalho. Para 20 horas, a remuneração é de R$ 3.376,46. Para a jornada de 30 horas, remuneração de R$ 6.562,92. No caso de 40 horas, R$ 9.749,38.

Os candidatos devem ficar atentos aos critérios do edital para cada profissional. Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura, na aba Processo Seletivo. Os interessados que ainda tiverem dúvidas, podem consultar a Secretaria Municipal de Saúde da Serra pelo telefone (27) 3245-6115.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Cardiologista (adulto)

Clínico geral

Clínico geral para atuar na pediatria

Clínico geral para atuar na saúde mental

Clínico geral para atuar na ginecologia

Médico do Programa de Saúde da Família (PSF)

Dermatologista (adulto)

Gastroenterologista (adulto)

Pediatra

Ginecologista/obstetra

Urologista

Psiquiatra