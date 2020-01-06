Prefeitura da Serra lança processo seletivo para médicos

*Viviane Maciel
A Prefeitura da Serra lança o primeiro edital de 2020 para contratação de médicos. Os interessados têm até as 12h do dia 9 de janeiro de 2020, para se cadastrarem no site da prefeitura.
O processo seletivo é destinado a formação de cadastro reserva para a contratação temporária dos profissionais ao longo do ano. As chances são para os cargos como cardiologista (adulto), clínico geral, médico do Programa de Saúde da Família (PSF) e dermatologista. Todas as vagas são para médicos diaristas.
Os selecionados terão direito a auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350,00 e salário que varia conforme as jornadas de trabalho. Para 20 horas, a remuneração é de R$ 3.376,46. Para a jornada de 30 horas, remuneração de R$ 6.562,92. No caso de 40 horas, R$ 9.749,38.
Os candidatos devem ficar atentos aos critérios do edital para cada profissional. Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura, na aba Processo Seletivo. Os interessados que ainda tiverem dúvidas, podem consultar a Secretaria Municipal de Saúde da Serra pelo telefone (27) 3245-6115.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
- Cardiologista (adulto)
- Clínico geral
- Clínico geral para atuar na pediatria
- Clínico geral para atuar na saúde mental
- Clínico geral para atuar na ginecologia
- Médico do Programa de Saúde da Família (PSF)
- Dermatologista (adulto)
- Gastroenterologista (adulto)
- Pediatra
- Ginecologista/obstetra
- Urologista
- Psiquiatra
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene