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Oportunidades

Prefeitura da Serra lança processo seletivo para médicos

As chances são para cargos temporários dentro do município com salários que podem chegam a R$ 9,7 mil; as inscrições vão até o dia 9 de janeiro

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 16:33

*Viviane Maciel

Prefeitura da Serra abre primeira seleção do ano para médicos.  Crédito: Everton Nunes
A Prefeitura da Serra lança o primeiro edital de 2020 para contratação de médicos. Os interessados têm até as 12h do dia 9 de janeiro de 2020, para se cadastrarem no site da prefeitura.
O processo seletivo é destinado a formação de cadastro reserva para a contratação temporária dos profissionais ao longo do ano. As chances são para os cargos como cardiologista (adulto), clínico geral, médico do Programa de Saúde da Família (PSF) e dermatologista. Todas as vagas são para médicos diaristas.
Os selecionados terão direito a auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350,00 e salário que varia conforme as jornadas de trabalho. Para 20 horas, a remuneração é de R$ 3.376,46. Para a jornada de 30 horas, remuneração de R$ 6.562,92. No caso de 40 horas, R$ 9.749,38.

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Os candidatos devem ficar atentos aos critérios do edital para cada profissional. Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura, na aba Processo Seletivo. Os interessados que ainda tiverem dúvidas, podem consultar a Secretaria Municipal de Saúde da Serra pelo telefone (27) 3245-6115.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

  • Cardiologista (adulto)
  • Clínico geral
  • Clínico geral para atuar na pediatria
  • Clínico geral para atuar na saúde mental
  • Clínico geral para atuar na ginecologia
  • Médico do Programa de Saúde da Família (PSF)
  • Dermatologista (adulto)
  • Gastroenterologista (adulto)
  • Pediatra
  • Ginecologista/obstetra
  • Urologista
  • Psiquiatra
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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