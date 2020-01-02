2020 começa com 25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Candidatos podem estudar para fazer provas em todo o Brasil Crédito: Pinterest

O ano começa com pelo menos 25 concursos públicos abertos em todo o país. São milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 30.404 no Ministério Público do Ceará, com inscrições até 3 de janeiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

No Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha abriu concurso com 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades estão em quatro editais nas áreas da Saúde, Educação, administrativa e Instituto de Previdência. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro.

Já a Prefeitura de Linhares vai preencher 635 vagas, sendo 511 chances para área da Educação. Os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro.