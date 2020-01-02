2020 começa com 25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

O ano começa com pelo menos 25 concursos públicos abertos em todo o país. São milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 30.404 no Ministério Público do Ceará, com inscrições até 3 de janeiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha abriu concurso com 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades estão em quatro editais nas áreas da Saúde, Educação, administrativa e Instituto de Previdência. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro.
Já a Prefeitura de Linhares vai preencher 635 vagas, sendo 511 chances para área da Educação. Os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro.
Há ainda duas seleções abertas na Prefeitura de Guarapari. As oportunidades são para os cargos de médico e técnico de enfermagem. O salário chega a R$ 4,7 mil. Confira abaixo a lista de vagas.