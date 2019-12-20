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Mercado de trabalho

Veja os municípios do ES que mais criaram empregos em 2019

Mais da metade das novas vagas foram geradas apenas na Grande Vitória. Até novembro, foram 23 mil novos postos de trabalho abertos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 05:01

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 05:01

Carteira de trabalho: emprego formal está em alta no ES Crédito: Gabriel Jabur/Ministério do Trabalho
O ano de 2019 foi positivo para o mercado de trabalho capixaba. Entre janeiro e novembro, foram abertos quase 23 mil novos postos de trabalho no Espírito Santo, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. O resultado foi o melhor em cinco anos.
Mas e aí, você tem ideia de quais os municípios capixabas que mais abriram vagas com carteira assinada? A Gazeta reuniu em uma lista as cidades que constam no relatório do Caged. Dos 21 municípios contabilizados, só quatro tiveram saldo de emprego negativo.
Mais da metade das novas vagas foram geradas apenas na Grande Vitória. Só na Capital, em Vila Velha, na Serra e em Cariacica, foram abertos 12,4 mil novos postos de trabalho.  Veja abaixo cada município.

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