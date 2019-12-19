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Obras

Imetame vai abrir 1.740 vagas em obras e operação do porto

Para a construção do empreendimento, serão 1.100 empregos diretos; quando entrar em operação serão 640 chances
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:45

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:45

Imetame vai gerar novos postos de trabalho com a construção de um porto Crédito: Monique Moro Machado/Divulgação Imetame
A Imetame, em Aracruz, vai contratar  1.740 trabalhadores a partir do ano que vem para as obras e operação de seu porto. De acordo com a empresa, serão 1.100 oportunidades durante a construção em mar e 640 quando estiver com capacidade máxima de operação.

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A primeira fase da construção do Imetame Logística Porto prevê um investimento na ordem de R$ 700 milhões. A expectativa é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2020. A unidade deve entrar em operação em um prazo de três anos.

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A companhia informou que durante as obras devem ser contratados profissionais como Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico em Elétrica, Técnico em Edificações, Pedreiro, Auxiliar, dentre outras funções relacionadas à construção civil.
Ainda não há informações sobre o início das contratações, que devem ocorrer assim que o empreendimento estiver mais próximo ao início da construção. As oportunidades deverão estar disponíveis nos canais de comunicação da empresa e em locais que ainda serão definidos.

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O Porto da Imetame vai atender aos mais diversos setores produtivos com serviços de apoio à importação e exportação de cargas diversas, como também no embarque e desembarque de containers, carga geral, veículos, carga de projeto, granéis sólidos, líquidos e gasosos, e apoio offshore.
Quando estiver com a capacidade máxima de sua operação o empreendimento vai gerar 640 vagas de emprego.

ALGUNS CARGOS

  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro Eletricista
  • Técnico em Elétrica
  • Técnico em Edificações
  • Pedreiro
  • Auxiliar
  • Outras funções relacionadas à construção civil
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