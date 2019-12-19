Imetame vai abrir 1.740 vagas em obras e operação do porto

Imetame vai gerar novos postos de trabalho com a construção de um porto Crédito: Monique Moro Machado/Divulgação Imetame

A Imetame, em Aracruz , vai contratar 1.740 trabalhadores a partir do ano que vem para as obras e operação de seu porto. De acordo com a empresa, serão 1.100 oportunidades durante a construção em mar e 640 quando estiver com capacidade máxima de operação.

A primeira fase da construção do Imetame Logística Porto prevê um investimento na ordem de R$ 700 milhões. A expectativa é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2020. A unidade deve entrar em operação em um prazo de três anos.

Veja Também Obras da Suzano vão criar 1.100 empregos em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim

A companhia informou que durante as obras devem ser contratados profissionais como Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico em Elétrica, Técnico em Edificações, Pedreiro, Auxiliar, dentre outras funções relacionadas à construção civil.

Ainda não há informações sobre o início das contratações, que devem ocorrer assim que o empreendimento estiver mais próximo ao início da construção. As oportunidades deverão estar disponíveis nos canais de comunicação da empresa e em locais que ainda serão definidos.

Veja Também Construção civil deve criar 5 mil vagas de emprego em 2020 no ES

O Porto da Imetame vai atender aos mais diversos setores produtivos com serviços de apoio à importação e exportação de cargas diversas, como também no embarque e desembarque de containers, carga geral, veículos, carga de projeto, granéis sólidos, líquidos e gasosos, e apoio offshore.

Quando estiver com a capacidade máxima de sua operação o empreendimento vai gerar 640 vagas de emprego.

ALGUNS CARGOS