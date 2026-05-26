De aumento de preço a novas contratações: os impactos no ES do fim da escala 6x1

Prevista para ser votada nesta semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de folga) deve impactar cerca de 212 mil trabalhadores no Espírito Santo, segundo informações do Ministério do Trabalho.

Prevista para ser votada na quinta-feira (28) no plenário da Câmara dos Deputados, a proposta prevê a diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, em até 14 meses após a promulgação da proposta.

Para empresários do Espírito Santo, onde comércio e serviços concentram a maior parte da atividade econômica e do emprego formal, a mudança vai trazer impactos que vão desde o aumento de preço dos produtos e dos custos operacionais à reorganização de escalas e funcionamento das empresas, além de exigir novas contratações, principalmente entre as que utilizam a escala 6x1 e atuam aos finais de semana.

Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Connect Fecomércio-ES entre os empresários capixabas, com participação de micro e pequenas empresas. O levantamento indica que a maioria das empresas – 64,1% dos entrevistados – enxerga a proposta como um fator de pressão sobre suas operações.

Dos negócios participantes da pesquisa, a escala 6x1 continua sendo o modelo mais utilizado, presente em 65,6% das empresas. A escala 5x2 aparece em segundo lugar, com 28,2%.

A amostra é formada majoritariamente por empresas do comércio varejista, que representam 51,2% dos respondentes. Outros serviços somam 21,5%; comércio atacadista, 7,2%; alimentação, 6,7%; e hospedagem, 4,3%.

“O debate envolve muito mais do que a carga horária. Para as empresas, especialmente aquelas que funcionam aos fins de semana ou dependem de atendimento presencial contínuo, a discussão passa pela capacidade de manter equipes, organizar escalas, preservar a qualidade do atendimento e administrar custos operacionais”, explica André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa revela ainda que muitos empresários já avaliam medidas para absorver eventuais impactos financeiros. Entre as alternativas citadas, o aumento de preços aparece como a principal estratégia, mencionada por 44,5% dos entrevistados.

Na sequência, surgem o ajuste das escalas internas (44%), os investimentos em automação (24,9%), a redução do horário de funcionamento (23,9%) e a contratação de novos funcionários (23%). Entre as empresas que estimam aumento dos custos, 63,5% afirmam que o reajuste de preços seria uma das medidas adotadas.





“O dado chama a atenção porque mostra que parte relevante das empresas considera repassar custos ao consumidor para preservar a sustentabilidade financeira da operação. Isso pode gerar efeitos indiretos sobre preços, especialmente em atividades intensivas em mão de obra e atendimento presencial”, observa Spalenza.