De enfermeiro a confeiteiro: 416 vagas de emprego abertas no ES

Oportunidades no Sine Crédito: Paula Froes/GOVBA

A semana começa com 416 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis, e algumas requerem que o candidato tenha experiência na área.

As vagas estão abertas nos Sine Estadual e nas Agências do Trabalhador. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima de sua residência. Para fazer o cadastro, é necessário levar os documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e experiência profissional.

O candidato que atender aos requisitos da seleção serão encaminhados para entrevista na empresa contratante. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio, é necessário ficar atento ainda com o horário de funcionamento dos departamentos públicos.

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Na Agência do Trabalhador de Cariacica serão oferecidas 168 oportunidades, sendo 35 destinadas a pessoas com deficiências. As chances são para emprego fixo e estágio, para para cargos como , balconista de farmácia, camareira, chapeiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, cozinheira, técnico em eletrotécnica ou em automação, administração, e ciências biológicas.

VEJA TODAS AS VAGAS

SINE DA SERRA

Vagas: Analista de marketing (1), auxiliar administrativo - e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (20), borracheiro (1), caldeireiro de manutenção( 11), conferente de logística (3), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (1), gerente de hotel (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de ar condicionado e refrigeração (2), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (7), mecânico de manutenção de máquinas industrial (1), mecânico de manutenção de tratores (1), motorista carreteiro (6), operador de ponte rolante (1), operador de sonda de percussão (5) operador de torno com comando numérico (1), padeiro confeiteiro (1), pintor de automóveis (1), pintor de estruturas metálicas (1), promotor de vendas (60), soldador (15), subgerente de restaurante (1), sondador de poços tubulares e sistemas rotativos (5), técnico em administração - estágio (1), técnico mecânico - estágio (1), telhador (1), torneiro mecânico (1), vendedor de serviços (1) e vendedor em comércio atacadista (2).

Vagas para pessoas com deficiência: ajudante de britador (1), ajudante de obras (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de pessoal (2) e eletricista de instalações industriais (4).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais (1), ajudante de motorista (1), ajudante de padaria (1), analista departamento pessoal (1), assistente comercial (1), assistente de m&a senior (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de escritório (1), auxiliar de farmácia/ plantonista (1), auxiliar de frente de loja (3), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar departamento pessoal (1), auxiliar planejamento e controle (1), babá (1), balconista de farmácia (1), camareira (1), chapeiro (2), chefe de cozinha (1), churrasqueiro (1), cozinheira (1), cozinheiro (3), divulgador interno (2), empregada doméstica (1), enfermeiro (1), enfermeiro cme (1), estagiário técnico em eletrotécnica ou em automação (1), estágio  financeiro (1), estágio administração ou ciências contábeis (2), estágio comercial (1), estágio de ciências biológicas (2), estágio de ciências contábeis (1), estágio em administração (2), estágio em fotografia, jornalismo, marketing ou publicidade e propaganda (2), estágio em história (2), estágio em letras (2), estágio em matemática (2), estágio superior de ciências contábeis (1), estofador (1), farmacêutico (1), fresador (2), instalador de toldo (1), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lavador de veículos (3), manicure (3), marceneiro (1), motorista de carreta (10), operacional laminação e aciaria (1), operador de retroescavadeira (1), perfumista de farmácia (1), pintor (1), polidor de veículos (3), promotor externo de vendas (1), operador de sac (1), salgadeira (1), serralheiro de toldo (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (4), sushiman (1), técnico de enfermagem (1), técnico de enfermagem (2), técnico de instalação e manutenção de rede trainee (5), vendedor externo (1), vendedor interno e externo (6), vendedor interno (1) e vendedora (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de transporte (1), auxiliar de serviços gerais (1), ajudante de britagem (1), auxiliar de escritório (2), ajudante de depósito (5), ajudante de carga e descarga (1), atendente de sac (3), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de serviços gerais (4), enfermeiro (1), enfermeiro cme (1), farmacêutico (4), faturista (1), operador de telemarketing ativo (5), promotor de rua (1) e técnico de enfermagem (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Acabador de mármore e granito (1), assistente administrativo (1), agente funerário (1), atendente de padaria (2), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), garçom (1), motociclistas de entregas rápidas (1), pizzaiolo (1), polidor de pedras (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1), vendedor externo (1), vendedor interno (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Acabador de mármore e granito (4), auxiliar cobrador externo (1), auxiliar financeiro (1), coordenador de turno (1), cortador/ acabador de mármore (5), dedetizador (1), encarregado de serraria (1), eletromecânico (1), gerente operacional (1), operador de caixa (4), supervisor de vendas (1), vendedor externo (1).

SINE CARIACICA

Ajudante de estruturas metálicas (1), auxiliar de escritório (8), costureira de roupas (10), eletricista de veículos (1), encarregado de montagem (1), lavador de veículos (2), mecânico de motor a diesel (1), montador de estruturas metálicas (1), operador de telemarketing ativo (5), pintor de metais a pistola (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), vendedor de plano de saúde (2), vendedor porta a porta (7).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Polidor de pedras (1), motorista (1), auxiliar de ftth (2), mecânico a diesel (ônibus) e gasolina (2), emendador de fibra óptica (2), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica, automotivo (1), auxiliar de costura (1), atendente (1), instalador e reparador de ftth (6), vendedor externo (1), vigia (4).