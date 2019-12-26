Confira as vagas de emprego abertas no Norte do ES

Os candidatos que se encaixarem nos requisitos da vaga pretendida serão encaminhados para a entrevista na empresa contratante.

LINHARES: Ajudante de armazém / entrega (4), ajudante de produção - pcd (4), auxiliar de serviço gerais - pcd (3), auxiliar de topógrafo (2), banhista tosador (1), borracheiro (1), caldeireiro (2), conferente de carga e descarga (1), encarregado de pátio (1), farmacêutico (2), faturista (1), ferramenteiro - pcd (1), fiscal de campo (2), gerente de unidade (1), gerente de vendas (1), instalador e reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (4), lanterneiro (1), logística (1), manutentor (1), mecânico de colhedora (2), mecânico diesel (2), operador de transpaleteira (2), operador de máquinas no setor de pré moldados de concretos (1), polidor de mármore (1), soldador (1), supervisor de oficina mecânica (1), topógrafo (1), tratorista (3), técnico em edificações (2), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em manutenção mecânica (3).