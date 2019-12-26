Confira as vagas de emprego abertas no Norte do ES

*Viviane Maciel
A última sexta-feira do ano (27) vai começar com muitas oportunidades para quem mora no Norte do Espírito Santo. Ao todo, são 78 vagas de emprego para profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O município que concentra mais chances é Linhares, com um total de 53 vagas para cargos como ajudante de armazém, ajudante de produção, auxiliar de serviço gerais, auxiliar de topógrafo, borracheiro, caldeireiro, conferente de carga e descarga, encarregado de pátio, ferramenteiro, soldador, técnico em segurança do trabalho, entre outros.
Em Nova Venécia, serão oferecidas 23 oportunidades, todas para candidatos de níveis fundamental e médio. As chances são para profissionais como polidor de pedras, motorista, mecânico a diesel, vendedor externo, auxiliar de costura, atendente e vigia.
Aracruz também tem vagas de emprego abertas. Serão duas oportunidades, uma para chapista de lanchonete e outra para vendedor externo. As duas exigem que o profissional tenha no mínimo ensino médio completo e seis meses de experiência na área.
As oportunidades serão abertas através dos sines municipais. As inscrições abrem a partir desta sexta-feira (27) e só encerram quando as vagas forem preenchidas. Os interessados devem comparecer à unidade do sine mais próxima e apresentar os documentos pessoais, o comprovante de residência e o comprovante escolar.
Os candidatos que se encaixarem nos requisitos da vaga pretendida serão encaminhados para a entrevista na empresa contratante.
VEJAS TODAS AS VAGAS
LINHARES: Ajudante de armazém / entrega (4), ajudante de produção - pcd (4), auxiliar de serviço gerais - pcd (3), auxiliar de topógrafo (2), banhista tosador (1), borracheiro (1), caldeireiro (2), conferente de carga e descarga (1), encarregado de pátio (1), farmacêutico (2), faturista (1), ferramenteiro - pcd (1), fiscal de campo (2), gerente de unidade (1), gerente de vendas (1), instalador e reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (4), lanterneiro (1), logística (1), manutentor (1), mecânico de colhedora (2), mecânico diesel (2), operador de transpaleteira (2), operador de máquinas no setor de pré moldados de concretos (1), polidor de mármore (1), soldador (1), supervisor de oficina mecânica (1), topógrafo (1), tratorista (3), técnico em edificações (2), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em manutenção mecânica (3).
NOVA VENÉCIA: Polidor de pedras (1), motorista (1), auxiliar de ftth (2), mecânico a diesel (ônibus) e gasolina (2), emendador de fibra óptica (2), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica, automotivo (1), auxiliar de costura (1), atendente (1), instalador e reparador de ftth (6), vendedor externo (1), vigia (4).
ARACRUZ: Chapista de lanchonete (1), vendedor externo (1).
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene