Prefeitura de Linhares abre concurso com mais de 635 vagas

Prefeitura de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

A Prefeitura de Linhares , município que fica no Norte do ES, vai abrir concurso público com 635 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.

Do total de cargos, 511 são para a contratação de profissionais da área da Educação. Os editais dos certame foram publicados no Diário Oficial do Espírito Santo nesta quinta-feira (19). No primeiro documento, estão previstas vagas para diversos cargos dos níveis de ensino médio, técnico e superior. Já o segundo edital contempla as oportunidades para motoristas e guarda civil.

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Os interessados poderão se inscrever de 20 de dezembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020, no site do www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 34,30 para o cargo de nível fundamental, R$ 60,30 para os cargos de nível médio e técnico, e de R$ 73,30 para os cargos de nível superior. O pagamento deve ser feito até 13 de janeiro de 2020.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) é o responsável pelo certame. A mesma empresa também organiza do concurso da Prefeitura de Vila Velha

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório. Os exames serão aplicados em dois domingos: dia 26 de janeiro de 2020 e dia 2 de fevereiro de 2020.

Os candidatos ao cargo de condutor de veículos farão prova prática, enquanto que os inscritos para guarda civil serão submetidos à Teste de Aptidão Física (TAF).

Para os cargos de técnico pedagógico, professor de Educação Básica I (PEB-I) e professor de Educação Básica II (PEB-II) - os candidatos ainda farão prova discursiva e avaliação de títulos.

O último concurso da Prefeitura de Linhares foi realizado em 2011. Segundo o secretário municipal de Administração, Márcio Pimentel Machado, a seleção visa a recomposição de alguns quadros da Prefeitura, bem como a substituição de cargos de designação temporária por servidores efetivos. O objetivo é trazer eficiência aos serviços prestados à população, afirma.

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O prefeito do município Guerino Zanon explica que o maior quantitativo de vagas está direcionado para a área educacional, por conta das políticas públicas inovadoras na área da educação.

Estamos reorganizando as redes do Município. Estamos abrindo este concurso com mais de 500 vagas para a educação e, com isto, vamos trocar profissionais de designação temporária por efetivos. Esta medida dá mais estabilidade na rede de ensino Municipal, adiantou.

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