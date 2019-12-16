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Provas em fevereiro e março

Abertas inscrições para o concurso da Prefeitura de Vila Velha

Candidatos podem se inscrever até 19 de janeiro de 2020; taxas são de R$ 30 para cargos de nível médio e de R$ 45 para os de superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 13:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 13:00

Concurso da Prefeitura de Vila Velha oferece vagas para professor  Crédito: Fabrício Lima/SECOM-VV
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vila Velha há estão abertas. Os interessados têm até o dia 19 de janeiro de 2020 para se inscrever, no site www.ibade.org.br.

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Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Vila Velha

A oferta é de 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades são destinadas a cargos de ensino médio e superior nas áreas de Saúde, Educação, setor administrativo e para o quadro funcional do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
Os salários ofertados variam de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.

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Prefeitura de Vila Velha: inscrições para o concurso começam no dia 16

As taxas de inscrição são de R$ 45 para os cargos de ensino superior de R$ 30 para os de ensino médio. Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 18 a 20 de dezembro de 2019.

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Câmara de Vila Velha abre concurso com salários até R$ 3,7 mil

As provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março.
> Leia mais sobre Concursos & Emprego

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