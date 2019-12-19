Todos os níveis

Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Linhares

Educação é a responsável pelo maior número de vagas; inscrições de 20 de dezembro e 12 de janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 14:45

Prefeitura de Linhares vai contratar 635 novos servidores efetivos  Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do ES, vai abrir concurso público com 635 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.

Veja Também

13 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Abertas inscrições para o concurso da Prefeitura de Vila Velha

24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Os interessados poderão se inscrever de 20 de dezembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020, no site do www.ibade.org.br.

CONFIRA OS CARGOS

ENSINO FUNDAMENTAL
Condutor de Veículos
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 10 
  • Remuneração: R$ 1.317,34
ENSINO MÉDIO
Agente Administrativo 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 30 
  • Remuneração: R$ 1.383,20
Agente de Vigilância Sanitária
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.383,20
Guarda Civil Municipal 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas:  30 
  • Remuneração: R$ 1.383,20
Monitor de Educação Infantil
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 80 
  • Remuneração: R$ 1.383,20
Secretário Escolar
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 10 
  • Remuneração: R$ 1.383,20
ENSINO MÉDIO TÉCNICO
Técnico Agrícola
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.452,36
Técnico Ambiental
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 2 
  • Remuneração: R$ 1.452,36
Técnico em Agrimensura
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.452,36
Técnico em Segurança do Trabalho
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.452,36
Monitor Educacional
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 29 
  • Remuneração: R$ 1.003,60
ENSINO SUPERIOR
Analista de Controle Interno (área: Economia)
  • Carga horária: 30h
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Analista de Controle Interno (área: Direito)
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Analista de Gestão Pública (área: Administração)
  • Carga horária: 30h
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Analista de Gestão Pública (área: Direito)
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (área: Geografia)
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (área: Engenharia Ambiental)
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Arquiteto
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Assistente Social
  • Carga horária: 30h
  • Vagas: 10 
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Bibliotecário
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Contador
  • Carga horária: 30h 
  • Vagas: 3
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Educador Físico
  • Carga horária: 30h 
  • Vagas: 5 
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Educador Social (área: Pedagogia)
  • Carga horária: 30h 
  • Vagas: 10 
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Engenheiro Agrônomo
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Engenheiro Civil
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: Cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: Cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Médico Veterinário
  • Carga horária: 30h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Nutricionista
  • Carga horária: 30h 
  • Vagas: 2
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Psicólogo
  • Carga horária: 30h
  • Vagas: 10 
  • Remuneração: R$ 2.236,00
Professor de Educação Básica II (PEB II) Artes
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 23 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) Ciências
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 3
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) Educação Física
  • Carga horária: 25h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) Geografia
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 4 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) História
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 5 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) Inglês
  • Carga horária: 25h
  • Vaga: Cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) Língua Portuguesa
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 11 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica II (PEB II) Matemática
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 5 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Professor de Educação Básica I (PEB -I) 
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 300 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
Técnico Pedagógico 
  • Carga horária: 25h 
  • Vagas: 40 
  • Remuneração: R$ 1.647,38
