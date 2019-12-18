13 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Concursos oferecem chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: Pixabay

Treze concursos públicos estão com inscrições abertas no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

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Já as prefeituras de Cariacica , Vila Velha e João Neiva abriram concurso para a contratação de servidores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 4,7 mil. Os demais municípios vão contratar profissionais temporários.



A Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) encerra o prazo de inscrição no dia 18 de dezembro de 2019. A oferta é para professor com dedicação exclusiva.

1 - Prefeitura de Cariacica

Estão abertas as inscrições para o concurso público que visa a preencher 175 oportunidades, com salários entre R$ 1.102,06 e R$ 2.115,93. Os candidatos de nível médio disputarão 52 vagas para os cargos de assistente de CMEI I, cuidador escolar I e tradutor intérprete de Libras. Já para os cargos de nível superior, há vagas para contador, MaPB  Ensino Religioso, MaPB  Língua Inglesa (2), MaPEE  professor Educação Especial e fiscal de tributos municipais I  fiscalização tributária.

Inscrições: até o dia 19 de dezembro de 2019, no site até o dia 19 de dezembro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . Os candidatos que não têm acesso à internet podem realizar a inscrição no Posto de Inscrição Presencial, localizado localizado na Escola Técnica CEDTEC, Av. Mário Gurgel, nº 35, em Jardim América. O posto funcionará das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

2 - IPAJM

A oferta é de 12 vagas para os cargos de analista previdenciário: Administração (1), Economia (1) e Contabilidade (2), médico perito previdenciário (1) e assistente previdenciário (7). Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 2.389,11 a R$ 5.360,21 acrescido de auxílio alimentação.

Inscrições: até as 17h do dia 19 de dezembro de 2019, no site até as 17h do dia 19 de dezembro de 2019, no site selecao.es.gov.br

3 - Prefeitura de Alfredo Chaves

A oferta é de 36 vagas para agente comunitário de saúde, mais formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter o ensino médio e morar no local que pretende atuar. A carga horária é de 36 horas, com salário de R$ 1.250,00.

Inscrições: até 20 de janeiro de 2020, no horário das 7h às 13h, os interessados devem realizar inscrição no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria Fonseca "Chica", Caja, Centro.

4 - Prefeitura de João Neiva

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de ensino fundamental. A oferta é de 64 vagas e os salários podem chegar a R$ 963,84. As oportunidades estão distribuídas pela prefeitura, Câmara de Vereadores, Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Instituto de Previdência do município. As chances são para auxiliar de serviços gerais (22), merendeira (16), pedreiro I (3), porteiro (8), trabalhador braçal, ajudante, vigia, calceteiro, encanador, operador de bombas, operador de máquinas pesadas e pedreiro.

Inscrições: até as 20h59 do dia 14 de janeiro de 2020, via internet, no endereço eletrônico: até as 20h59 do dia 14 de janeiro de 2020, via internet, no endereço eletrônico: www.fsjb.edu.br e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 50,00.

5 - Prefeitura de Santa Leopoldina

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo formar cadastro de reserva para cargos de professores MaMPB nas disciplinas de Artes, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências e professores MaMPA de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. O salário varia de R$ 1.695,82 a R$ 2.543,69 ao mês, de acordo com titulação.

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Inscrições: até 25 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico até 25 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 60,00.

6 - Prefeitura de Piúma

Estão abertas 50 vagas para assistentes de sala. O candidato precisa ter o ensino médio.

Inscrições: até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019, no site até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019, no site www.controladoria.piuma.es.gov.br

7 - Prefeitura de Santa Teresa

A seleção oferece oportunidades para motorista. Os candidatos precisam ter o nível médio. Será formado o cadastro reserva, com atuação em carga horário de 40h semanais e salário base de R$ 794,77. É exigido do candidato habilitação na categoria D.

Inscrições: até 20 de dezembro de 2019, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro. O atendimento será realizado das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

8 - Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

São seis vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental e médio. Podem se inscrever interessados nas seguintes funções de motorista, motorista para transporte escolar, servente, cozinheiro e agente administrativo. Estes profissionais vão exercer as funções em jornadas de 30, 40 ou 44 horas semanais com salário que vai de R$ 1.075,62 a R$ 1.660,96.

Inscrições: até 20 de dezembro de 2019, na sede da Prefeitura, parte térrea. O endereço é Avenida Evandi Américo Comarela, nº 385, Esplanada e atende das 8h às 15h.

9 - Prefeitura de Vila Velha

Já estão abertas as inscrições para o concurso público que vai preencher 1.423 vagas em cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para os setores da Saúde, Educação, administrativo, além do Instituto de Previdência. Os salários ofertados variam de R$ 998,00 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: até 19 de janeiro de 2020, no site : até 19 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br . As taxas são de R$ 45 para os cargos de nível superior e de R$ 30 para os de nível médio.

10 - Secretaria de Cultura

São 44 vagas para músico de orquestra. A carga horária é de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.332,70.

Inscrições: podem ser realizadas até 20 de dezembro de 2019, na sede da Secult, que fica na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 51, Enseada do Suá, Vitória, das 9h às 18h, ou através do e-mail : podem ser realizadas até 20 de dezembro de 2019, na sede da Secult, que fica na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 51, Enseada do Suá, Vitória, das 9h às 18h, ou através do e-mail [email protected]

11 - Sedu

São três editais de processos seletivos para professores. Haverá formação de cadastro de reserva para profissionais habilitados ou não. A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br até as 17h do dia 23 de dezembro de 2019.

12 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para sete professores do Magistério Superior que devem atuar nos Departamentos de Ciências Florestais e da Madeira, Clínica Médica, Psicologia, Educação, Política e Sociedade; Educação e Ciências Humanas. Em regime de Dedicação Exclusiva ou jornada de 40 horas semanais, as remunerações variam de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até o dia 18 de dezembro de 2019, no departamento que oferece a vaga.

13 - Marinha

A Escolas de Aprendizes-Marinheiros abriu 900 vagas para aprendizes-marinheiros. As chances foram distribuídas pelas quatro escolas da corporação, entre elas a do Espírito Santo. Ao profissional que for efetivado terá a bolsa-auxílio referente a graduação, sendo um valor total bruto de R$ 1.179,72, sendo este valor correspondente a R$ 1.044,00 de soldo militar e R$ 135,72 ao adicional militar. Quando concluir este curso, o profissional será promovido a função de Marinheiro no qual passará a receber a remuneração total no valor de R$ 1.950,00. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 anos e menos de 22 anos.