Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5,3 mil

O governo do Espírito Santo está com três processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5,3 mil.
A seleção do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) oferece 12 vagas, com salário que varia de R$ 2.389,11 a R$ 5.360,21. As inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro de 2019.
Já a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) está com inscrições abertas para o processo seletivo de músicos de orquestra. A oferta é de 44 oportunidades. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração de R$ 3.332,70. O prazo segue até 20 de dezembro de 2019.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai contratar professores em designação temporária (DT). Os profissionais podem ser habilitados ou não. As remunerações para estes profissionais partem de R$ 1.220,30 chegando a R$ 3.732,67. Os interessados podem se inscrever até 23 de dezembro.
SAIBA MAIS
IPAJM
- Vagas: 12 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. As chances são para os cargos de analista previdenciário, médico perito previdenciário e assistente previdenciário.
- Remuneração: varia de R$ 2.389,11 a R$ 5.360,21.
- Inscrições: no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br até as 17 horas do dia 19 de dezembro de 2019.
- Vagas: 44 para músico de Orquestra nas áreas de: Flauta (2); Oboé (2); Clarinete (2); Fagote (3); Trompas (3); Trompetes (3); Tuba (1); Percussão (2); Harpa (1); Violinos (12); Violas (4); Violoncelos (5) e Contrabaixos (4).
- Salário: de R$ 3.332,70.
- Inscrições: até 20 de dezembro de 2019, na sede da Secult, que fica na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, nº 51, Enseada do Suá, Vitória. O atendimento ocorre das 9h às 18h.
- Vagas: Formação de cadastro de reserva para professores habilitados ou não.
- Salário: varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67.
- Inscrições: no site www.selecao.es.gov.br até as 17h do dia 23 de dezembro de 2019.