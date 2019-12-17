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Última chance

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, 19 de dezembro; ao todo são 175 chances, com salários que variam entre R$ 1.102,06 e R$ 2.115,93
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 11:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 11:00

Prefeitura de Cariacica vai reforçar quadro de pessoal  Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Encerram nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, as inscrições do concurso público para as 175 oportunidades na Prefeitura Municipal de Cariacica. As chances são para diversos cargos dentro da Casa, sendo 52 para nível médio e 123 para nível superior, com salários entre R$ 1.102,06 e R$ 2.115,93.
Os interessados podem se inscrever no site do Instituto AOCP, empresa escolhida para realizar o concurso. Os candidatos que não têm acesso à internet podem realizar a inscrição das 10h às 15h, até quinta-feira (19) no Posto de Inscrição Presencial, localizado na Escola Técnica CEDTEC, Av. Mário Gurgel, nº 35, em Jardim América.

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A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Após as inscrições, o processo de seleção contará ainda com uma etapa de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

NÍVEL MÉDIO

  • Assistente de CMEI I 
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
  • Cuidador Escolar I 
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
  • Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I
Vagas: 2

NÍVEL SUPERIOR

  • Contador I 
Vaga: 1

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  • MaPB  Ensino Religioso 
Vaga: 10, sendo 1 para PCD
  • MaPB  Língua Inglesa 
Vagas: 2
  • MaPEE  Professor Educação Especial 
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
  • Fiscal de Tributos Municipais I  Fiscalização Tributária 
Vagas: 10, sendo 1 para PCD

*Viviane Maciel

*Estagiaria sob a supervisão de Diná Sanchotene
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