Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

Encerram nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, as inscrições do concurso público para as 175 oportunidades na Prefeitura Municipal de Cariacica. As chances são para diversos cargos dentro da Casa, sendo 52 para nível médio e 123 para nível superior, com salários entre R$ 1.102,06 e R$ 2.115,93.
Os interessados podem se inscrever no site do Instituto AOCP, empresa escolhida para realizar o concurso. Os candidatos que não têm acesso à internet podem realizar a inscrição das 10h às 15h, até quinta-feira (19) no Posto de Inscrição Presencial, localizado na Escola Técnica CEDTEC, Av. Mário Gurgel, nº 35, em Jardim América.
A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Após as inscrições, o processo de seleção contará ainda com uma etapa de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
NÍVEL MÉDIO
- Assistente de CMEI I
- Cuidador Escolar I
- Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I
NÍVEL SUPERIOR
- Contador I
- MaPB Ensino Religioso
- MaPB Língua Inglesa
- MaPEE Professor Educação Especial
- Fiscal de Tributos Municipais I Fiscalização Tributária
*Viviane Maciel
*Estagiaria sob a supervisão de Diná Sanchotene