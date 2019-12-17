Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Após as inscrições, o processo de seleção contará ainda com uma etapa de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.