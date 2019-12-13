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Professores e Pedagogos

Guarapari abre vagas para educadores com salários até R$ 2,5 mil

As são chances são para cargos de nível técnico e superior; os candidatos têm do dia 13 ao dia 16 de dezembro para se inscreverem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:09

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:09

*Viviane Maciel

Guarapari abre inscrições de PSS para Professores e Pedagogos. Crédito: Freepik
A Secretaria Municipal da Educação de Guarapari está com inscrições para o processo seletivo simplificado para contratações temporárias e preenchimento de cadastro de reserva para Regente de Classe e Função Pedagógica.
As oportunidades requerem que os profissionais sejam de nível técnico a superior, e os salários podem variar de R$ 1.150,97 até R$ 2.537,48.

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As chances são para professores habilitados para o exercício da função de regente de classe, pedagogo escolar, sala de recurso multifuncional e de não habilitados para atuação na função de regente de classe em disciplinas de arte, cultura e inglês, na educação especial (intérprete e tradutor de libras, instrutor de libras e assistente de sala) e na função de monitor de tecnologia educacional.
Os interessados têm até as 23h59 do dia 16 de dezembro para se cadastrar ao cargo escolhido no site da prefeitura. Serão permitidas até duas inscrições por CPF. A segunda etapa do concurso será a prova prática aplicada conforme data e horário da convocação.

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Todas as vagas são para escolas da rede de ensino público do município. Os profissionais devem começar a atuar a partir do ano letivo de 2020 de acordo com as necessidades da Secretaria.

CONFIRA AS VAGAS OFERTADAS

  • Professor Infantil / Multidisciplinar 
  • Professor anos Iniciais: 1º, 2º e 3º Anos / Prática de Leitura e Escrita 
  • Professor anos Iniciais: 4º e 5º Anos 
  • Professor 1º e 2º Ciclos EJA
  • Intérprete / Tradutor de libras
  • Tradutor de libras (não habilitado)
  • Instrutor de libras
  • Regente de classe - Deficiência Auditiva 
  • Regente de classe - Deficiência Visual / Braille
  • Regente de classe - Deficiência Intelectual
  • Regente de classe - Altas Habilidades / Superdotação
  • Assistente de Sala (Educação Especial)
  • Professor de Arte / Arte e Cultura
  • Professor de  Arte / Arte e Cultura (não habilitado)
  • Professor de Educação Física / Esporte e Lazer
  • Professor de Ciências / Robótica
  • Professor de Geografia / Turismo / Educação Ambiental
  • Professor de História / Direitos Humanos
  • Professor de Inglês 
  • Professor de Inglês (projeto)
  • Professor de Inglês (não habilitado)
  • Professor de Espanhol (projeto)
  • Professor de Matemática / Orientação de Estudos
  • Professor de Língua Portuguesa / Orientação de Estudos / Leitura e Produção de Texto 
  • Professor de Ensino Religioso 
  • Monitor de Tecnologia Educacional (não habilitado)
  • Pedagogo Escolar
>Leia mails sobre Concursos & Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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