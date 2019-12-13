Guarapari abre vagas para educadores com salários até R$ 2,5 mil

*Viviane Maciel

Guarapari abre inscrições de PSS para Professores e Pedagogos. Crédito: Freepik

A Secretaria Municipal da Educação de Guarapari está com inscrições para o processo seletivo simplificado para contratações temporárias e preenchimento de cadastro de reserva para Regente de Classe e Função Pedagógica.

As oportunidades requerem que os profissionais sejam de nível técnico a superior, e os salários podem variar de R$ 1.150,97 até R$ 2.537,48.

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As chances são para professores habilitados para o exercício da função de regente de classe, pedagogo escolar, sala de recurso multifuncional e de não habilitados para atuação na função de regente de classe em disciplinas de arte, cultura e inglês, na educação especial (intérprete e tradutor de libras, instrutor de libras e assistente de sala) e na função de monitor de tecnologia educacional.

Os interessados têm até as 23h59 do dia 16 de dezembro para se cadastrar ao cargo escolhido no site da prefeitura . Serão permitidas até duas inscrições por CPF. A segunda etapa do concurso será a prova prática aplicada conforme data e horário da convocação.

Todas as vagas são para escolas da rede de ensino público do município. Os profissionais devem começar a atuar a partir do ano letivo de 2020 de acordo com as necessidades da Secretaria.

CONFIRA AS VAGAS OFERTADAS

Professor Infantil / Multidisciplinar

Professor anos Iniciais: 1º, 2º e 3º Anos / Prática de Leitura e Escrita

Professor anos Iniciais: 4º e 5º Anos

Professor 1º e 2º Ciclos EJA

Intérprete / Tradutor de libras

Tradutor de libras (não habilitado)

Instrutor de libras

Regente de classe - Deficiência Auditiva

Regente de classe - Deficiência Visual / Braille

Regente de classe - Deficiência Intelectual

Regente de classe - Altas Habilidades / Superdotação

Assistente de Sala (Educação Especial)

Professor de Arte / Arte e Cultura

Professor de Arte / Arte e Cultura (não habilitado)

Professor de Educação Física / Esporte e Lazer

Professor de Ciências / Robótica

Professor de Geografia / Turismo / Educação Ambiental

Professor de História / Direitos Humanos

Professor de Inglês

Professor de Inglês (projeto)

Professor de Inglês (não habilitado)

Professor de Espanhol (projeto)

Professor de Matemática / Orientação de Estudos

Professor de Língua Portuguesa / Orientação de Estudos / Leitura e Produção de Texto

Professor de Ensino Religioso

Monitor de Tecnologia Educacional (não habilitado)

Pedagogo Escolar