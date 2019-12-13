Guarapari abre vagas para educadores com salários até R$ 2,5 mil

*Viviane Maciel
As oportunidades requerem que os profissionais sejam de nível técnico a superior, e os salários podem variar de R$ 1.150,97 até R$ 2.537,48.
As chances são para professores habilitados para o exercício da função de regente de classe, pedagogo escolar, sala de recurso multifuncional e de não habilitados para atuação na função de regente de classe em disciplinas de arte, cultura e inglês, na educação especial (intérprete e tradutor de libras, instrutor de libras e assistente de sala) e na função de monitor de tecnologia educacional.
Os interessados têm até as 23h59 do dia 16 de dezembro para se cadastrar ao cargo escolhido no site da prefeitura. Serão permitidas até duas inscrições por CPF. A segunda etapa do concurso será a prova prática aplicada conforme data e horário da convocação.
Todas as vagas são para escolas da rede de ensino público do município. Os profissionais devem começar a atuar a partir do ano letivo de 2020 de acordo com as necessidades da Secretaria.
CONFIRA AS VAGAS OFERTADAS
- Professor Infantil / Multidisciplinar
- Professor anos Iniciais: 1º, 2º e 3º Anos / Prática de Leitura e Escrita
- Professor anos Iniciais: 4º e 5º Anos
- Professor 1º e 2º Ciclos EJA
- Intérprete / Tradutor de libras
- Tradutor de libras (não habilitado)
- Instrutor de libras
- Regente de classe - Deficiência Auditiva
- Regente de classe - Deficiência Visual / Braille
- Regente de classe - Deficiência Intelectual
- Regente de classe - Altas Habilidades / Superdotação
- Assistente de Sala (Educação Especial)
- Professor de Arte / Arte e Cultura
- Professor de Arte / Arte e Cultura (não habilitado)
- Professor de Educação Física / Esporte e Lazer
- Professor de Ciências / Robótica
- Professor de Geografia / Turismo / Educação Ambiental
- Professor de História / Direitos Humanos
- Professor de Inglês
- Professor de Inglês (projeto)
- Professor de Inglês (não habilitado)
- Professor de Espanhol (projeto)
- Professor de Matemática / Orientação de Estudos
- Professor de Língua Portuguesa / Orientação de Estudos / Leitura e Produção de Texto
- Professor de Ensino Religioso
- Monitor de Tecnologia Educacional (não habilitado)
- Pedagogo Escolar
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene